Die Indexdaten sollen Finanzvorstände und Geschäftsführer dabei unterstützen, umsichtige Entscheidungen zu treffen, wenn Unternehmensstandorte und neue Kunden bestimmt werden oder über eine Erweiterung der Lieferkette nachgedacht wird.



Eine mangelnde Resilienz von Unternehmen kann oftmals langfristige Auswirkungen haben. Dazu zählen verlorene Marktanteile, verpasste Expansionsmöglichkeiten und Einbußen mit Blick auf das Vertrauen von Investoren - alle Faktoren können sich entscheidend auf den Wert eines Unternehmens auswirken.



"Resilienz ist letzten Endes ein Zusammenspiel aller Entscheidungen, die Geschäftsführer treffen. Dazu zählt auch die Bestimmung des Standorts und in welchem Umfang in diesen investiert wird," erläutert Sanjay Chawla, Chief Investment Officer bei FM Global. "Mithilfe des Resilience Index können Geschäftsführer unter Berücksichtigung der üblichen Faktoren - Logistik, Arbeitsmarktsituation, Marktchancen - strategisch gezielt abschätzen, welche Standorte für ihr Geschäft in Frage kommen."



Methodische Grundlagen des Index



Die Indexbewertungen basieren auf zwölf gleichermaßen berücksichtigten Treibern, die die Resilienz in Bezug auf drei verschiedene Bereiche ermitteln. Dazu zählen:



DER FM GLOBAL RESILIENCE INDEX



FAKTOREN und deren BEWERTUNGSKRITERIEN



WIRTSCHAFT

Produktivität

Politische Risiken

Abhängigkeit von Erdöl

Urbanisierungsrate



RISIKOQUALITÄT

Elementarrisiken

Risikoqualität Elementarrisiken

Risikoqualität Brandrisiken

Inhärente Cyberrisiken



LIEFERKETTE

Korruptionskontrolle

Qualität der Infrastruktur

Corporate Governance

Transparenz der Lieferkette



Zusätzliche Indexinformationen



Zusammenfassung: https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=P17062



Häufig gestellte Fragen: https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=P17095



Grafische Übersicht: https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=W00080A



Methodische Grundlagen: https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=W00234



FM Global



FM Global (www.fmglobal.de) ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit einem Bruttoprämienbestand von 5,4 Milliarden US-Dollar. Seit über 180 Jahren bietet FM Global Industrieunternehmen kosteneffiziente Sachversicherungskonzepte und Engineering Solutions, die darauf ausgerichtet sind, die betriebsspezifischen Risiken des Kunden zu minimieren und Schäden zu vermeiden. Über seinen Standort in Frankfurt am Main betreut FM Global seine deutschen Industriekunden sowie weitere internationale Großkunden mit Niederlassungen in Deutschland.



FM Global

Taunusanlage 8

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (0)69 15406 0

Fax: +49 (0)69 15406 137

www.fmglobal.de



Pressekontakt

Julia Richter

Tel.: +49 (0)211 49 700 163

E-Mail: presse.fmglobal@ogilvy.com (26.05.2020/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In einer von der aktuellen Pandemie zutiefst erschütterten Welt kommt dem Faktor Resilienz eine wesentliche Bedeutung zu, so FM Global in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue FM Global Resilience Index 2020 zeigt, welche Länder mit einer robusten wirtschaftlichen Erholung rechnen können.FM Global, einer der weltweit führenden Industriesachversicherer, stuft anhand seines heute veröffentlichten jährlichen Index beinahe 130 Länder auf Grundlage der Resilienz des Geschäftsumfelds ein.Mithilfe des Index erhalten Führungskräfte objektive Informationen zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen eines Landes sowie zu dessen Risikoqualität. Darüber hinaus bietet der Index einen Überblick über die Resilienz von Lieferketten - Faktoren, die wesentlich für Unternehmen sind und die vor dem Hintergrund der Pandemie zu ihrer normalen Geschäftstätigkeit zurückkehren wollen.Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) auf die WirtschaftDeutschland erreicht im weltweiten Vergleich den vierten Platz. Dem Resilience Index 2020 zufolge besteht in einigen bewerteten Bereichen jedoch noch Verbesserungspotenzial. So belegt die Bundesrepublik Deutschland aktuell in Bezug auf das Kriterium "Risikoqualität Brandenrisiken" den vierzehnten Platz. Dieser Faktor gibt an, inwieweit Brandschutz in den Bauvorschriften eines Landes berücksichtigt und durchgesetzt wird.Darüber hinaus konnte im Bereich "Risikoqualität Elementarrisiken" Platz 25 erzielt werden. Diese Bewertung spiegelt wider, dass Naturkatastrophen durch die Etablierung umfassender Schutzvorkehrungen, wie beispielsweise Hochwasserbarrieren, verstärkt berücksichtigt werden sollten.Deutschland und seine Zulieferer auf der gesamten Welt sind derzeit bestrebt, sich von den Auswirkungen der COVID-19-Krise zu erholen. Die Daten des Resilience Index 2020 können Führungskräfte dabei unterstützen, Risikoentscheidungen in Bezug auf ihre Unternehmen zu priorisieren und eine entsprechende Strategie zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs zu etablieren."Insbesondere nach einer Krise wie COVID-19 ist Resilienz für Menschen, Länder und Unternehmen von entscheidender Bedeutung", so Kevin Ingram, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei FM Global."Das Ranking eines Landes im Rahmen des FM Global Resilience Index 2020 lässt Rückschlüsse auf seine wirtschaftliche Erholung zu. So lässt sich besser einschätzen, wie schnell sich die hiesigen Unternehmen von den Auswirkungen des Coronavirus erholen können. Diese Aspekte sind wesentlich, wenn neue Standorte und Märkte bestimmt werden müssen oder über eine Erweiterung der Lieferketten nachgedacht wird. Dies sind überaus weitreichende Geschäftsentscheidungen.""Leider können auch zu Zeiten einer Pandemie weitere katastrophale Ereignisse auftreten", betont Ingram. "Der Wert eines Unternehmens lässt sich in unsicheren Zeiten ausschließlich mittels einer gewissenhaften und rationalen Gegenüberstellung von Risiko und Resilienz sowie entsprechenden Maßnahmen zur Schadenverhütung erhalten."Spitzenreiter, Schlusslichter, Gewinner und VerliererDie Länder und Regionen mit den höchsten Index-Ratings sind (in absteigender Reihenfolge) Norwegen, die Schweiz, Dänemark, Deutschland, Schweden, Finnland, Luxemburg, Österreich sowie die zentralen und östlichen Staaten der USA.Bereits zum zweiten Mal in Folge steht Norwegen an der Spitze des Index. Diese Bewertung erfolgte aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, politischen Stabilität, geringen Korruption sowie der hohen Risikoqualität des Landes in Bezug auf Elementarrisiken. Auch der Faktor "Corporate Governance" spielte eine wesentliche Rolle.Die zehn Schlusslichter sind in absteigender Reihenfolge Nicaragua, Nepal, Mali, Mosambik, Iran, Libanon, Tschad, Äthiopien, Venezuela und Haiti.Ein großer Aufsteiger im diesjährigen Index ist Taiwan. Das Land ist um sechs Plätze auf den 29. Platz geklettert, was auf Verbesserungen der Risikoqualität Elementarisiken und der Qualität der Infrastruktur zurückzuführen ist. Ein großer Verlierer im Index ist Nicaragua, das um neun Plätze auf den 121. Platz zurückfiel, da sein politisches Risiko und das Cyber-Risiko zugenommen haben und die Kontrolle der Korruption nachgelassen hat.Wie kann der Index verwendet werden?