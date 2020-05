Börsenplätze FLIR Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FLIR Systems-Aktie:

43,25 EUR +2,74% (07.05.2020, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs FLIR Systems-Aktie:

45,41 USD +9,63% (06.05.2020, 22:00)



ISIN FLIR Systems-Aktie:

US3024451011



WKN FLIR Systems-Aktie:

917029



Ticker-Symbol FLIR Systems-Aktie:

FL4



NASDAQ-Ticker-Symbol FLIR Systems-Aktie:

FLIR



Kurzprofil FLIR Systems:



FLIR Systems, Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) gehört zu den weltweiten Marktführern bei Infrarot- und Wärmebildkameras sowie Nachtsichtgeräten. Die Produkte des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle in vielfältigen industriellen, gewerblichen und staatlichen Bereichen (Luftwaffe, Marine, Heer, Polizei, Grenzsicherung, Schifffahrt, Medizin, Automatisierung, Mechanik und Elektrik) in über 60 Ländern und die fortschrittlichen Sensoren und integrierten Sensorik-Systeme ermöglichen dabei die Erfassung und Analyse von kritischen Informationen über eine Vielzahl von Anwendungen.



Neben der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Infrarot-Technik-Geräte und Wärmebildkameras bietet FLIR seinen Kunden Mehrwert durch fortschrittliche Überwachungs- und taktische Verteidigungsanwendungen, Verbesserung der persönlichen und öffentlichen Sicherheit, Bereitstellung von Infrastruktur-Ineffizienz-Informationen, Anzeige von Prozess-Unregelmäßigkeiten sowie Daten- und Analytics-Applikationen. Dabei erfüllt das Geschäftsmodell die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kunden durch den Verkauf von effizienten und kostengünstigen off-the-shelf-Produkten sowie System-Konfigurationen und die zeitnahe Reaktion auf Marktveränderungen. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FLIR Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von FLIR Systems Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) unter die Lupe.Unternehmen und Regierungen würden dem Coronavirus den Kampf ansagen. Dabei sollten Wärmebildkameras eine wichtige Rolle spielen. FLIR Systems, AKTIONÄR-Tipp von Anfang April, sollte davon stark profitieren. Das US-Unternehmen habe am Mittwoch seine Quartalszahlen präsentiert. Diese seien sehr gut angekommen.FLIR habe in Q1 15,4 Mio. Dollar oder 11 Cent je Aktie verdient. Der bereinigte Gewinn habe sich auf 42 Cent belaufen, womit FLIR die Erwartungen des Marktes getroffen habe. Beim Umsatz habe der Konzern 451 Mio. Dollar verbucht - und damit die Schätzungen der Wall Street von 439 Mio. Dollar geschlagen.Der US-Titel habe nach den Zahlen um 9,6 Prozent zugelegt."Es macht uns stolz, dass unsere Produkte und unsere Technologie eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus spielen", so FLIR-CEO Jim Cannon.FLIR liege seit der Empfehlung des AKTIONÄR 53 Prozent im Plus. Das 2020er-KGV betrage 21, was heiße, dass noch nicht sehr viele Großaufträge wegen Corona eingepreist seien.Anleger sollten die Gewinne bei der FLIR Systems-Aktie laufen lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link