FLIR Systems, Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) gehört zu den weltweiten Marktführern bei Infrarot- und Wärmebildkameras sowie Nachtsichtgeräten. Die Produkte des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle in vielfältigen industriellen, gewerblichen und staatlichen Bereichen (Luftwaffe, Marine, Heer, Polizei, Grenzsicherung, Schifffahrt, Medizin, Automatisierung, Mechanik und Elektrik) in über 60 Ländern und die fortschrittlichen Sensoren und integrierten Sensorik-Systeme ermöglichen dabei die Erfassung und Analyse von kritischen Informationen über eine Vielzahl von Anwendungen.



Neben der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Infrarot-Technik-Geräte und Wärmebildkameras bietet FLIR seinen Kunden Mehrwert durch fortschrittliche Überwachungs- und taktische Verteidigungsanwendungen, Verbesserung der persönlichen und öffentlichen Sicherheit, Bereitstellung von Infrastruktur-Ineffizienz-Informationen, Anzeige von Prozess-Unregelmäßigkeiten sowie Daten- und Analytics-Applikationen. Dabei erfüllt das Geschäftsmodell die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kunden durch den Verkauf von effizienten und kostengünstigen off-the-shelf-Produkten sowie System-Konfigurationen und die zeitnahe Reaktion auf Marktveränderungen. (09.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FLIR Systems-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FLIR Systems Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Welt sei ein Dorf. Und dass dies auch große Nachteile mit sich bringe, sehe man daran, wie leicht es das Coronavirus gehabt habe, eine Pandemie auszulösen. Um Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren, plane Walt Disney nun einen ungewöhnlichen Schritt. Das Ziel: mehr Kontrolle und mehr Sicherheit. Das könnte dem "Aktionär"-Tipp FLIR Systems in die Karten spielen."Die Menschen brauchen das Gefühl, dass wir ihnen zunehmend Normalität geben können", so Disney-Aufsichtsratschef Bob Iger im Interview mit "Barron’s". Sein Plan: "Genauso wie wir jetzt Taschenkontrollen durchführen, könnten wir am Eingang unserer Themenparks bei den Besuchern Fieber messen."Fieber sei ein häufiges Symptom, wenn jemand mit dem Coronavirus infiziert sei. Schnell und einfach die Temperatur zu messen sei dank der Technik von FLIR Systems kein Problem. Die Amerikaner seien ein Hersteller von Infrarotkameras, die sogenannte Wärmebilder (Infrarotbilder) liefern würden. Diese würden selbst kleinste Temperaturunterschiede anzeigen."Die Infrarot-Thermografie liefert in Echtzeit eine visuelle Karte der verschiedenen Hauttemperaturen", so das Unternehmen. "Außerdem sind Infrarotkameras hochempfindlich. Unsere Infrarotkameras sind in der Lage, selbst geringe Temperaturunterschiede in der Größenordnung von 0,05 Grad Celsius zu messen."Nicht nur Disneys Bob Iger, auch viele andere Manager und Politiker dürften mit dem Gedanken spielen, die Temperatur von Kunden und Besuchern zu messen. FLIR Systems sollte somit verstärkt in den Fokus vieler Börsianer geraten.Die FLIR Systems-Aktie sei mit einem 2020er KGV von 15 ein Schnäppchen für einen Tech-Wert mit bemerkenswerten Wachstumsraten. Spekulativ kaufen, rät Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link