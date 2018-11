Berlin (www.aktiencheck.de) - Die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat den Beginn der heutigen Konferenz "Cannabis Normal!" des Deutschen Hanfverbands kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der FDP:Eine Legalisierung von Cannabis würde den Schwarzmarkt in weiten Teilen austrocknen und zuallererst die Justizbehörden entlasten. Der Präsident des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hat sich deshalb mehrmals für eine Legalisierung ausgesprochen. Zudem würde die Legalisierung von Cannabis und Abgabe in lizensierten Shops bzw. Apotheken Milliarden an neuen Steuereinnahmen generieren. Dieses Geld könnte wiederum gezielt in wirklich sinnvollen Jugendschutz und Präventionsmaßnahmen investiert werden.Wir Freie Demokraten fordern insbesondere die Union auf, ihr antiquiertes und widerlegtes Weltbild hinter sich zu lassen und im Bundestag einer Legalisierung zuzustimmen. Einen entsprechenden Antrag haben wir Freie Demokraten bereits eingebracht." (16.11.2018/ac/a/m)