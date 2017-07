Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat der französische Präsident eine Grundsatzrede gehalten, so die FDP in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Revolution an der Wahlurne folgt die Reformation der Grande Nation", konstatierte er. Macron unterstreiche eindrucksvoll, dass er frischen Wind in Frankreichs Politik und Wirtschaft bringen wolle. Es sei außerdem ein großes Zeichen des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts, dass Macron das deutsch-französische Verhältnis in seiner Rede unterstrichen habe, so Lambsdorff weiter. Für ihn ist klar: "Frankreich und Deutschland waren gemeinsam immer der Motor der europäischen Integration, ihre Einigkeit ist Voraussetzung für den Erfolg Europas."Auch deshalb müsse Deutschland seine Status-quo-Verliebtheit ablegen und selbst vorankommen, bekräftigte Lindner. So etwas wünschten sich viele Bürger. "Sie verlangen von der Politik, nicht das Hier und Jetzt zu verwalten, sondern Neues zu wagen und Veränderungen anzuschieben. Das findet man bei uns", betonte er im Interview mit der Main-Post. (04.07.2017/ac/a/m)