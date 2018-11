XETRA-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

18,90 EUR +0,59% (12.11.2018, 11:25)



ISIN FCR Immobilien-Aktie:

DE000A1YC913



WKN FCR Immobilien-Aktie:

A1YC91



Ticker-Symbol FCR Immobilien-Aktie:

FC9



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN:DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (12.11.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN:DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) mit einer Kaufempfehlung auf.Die FCR Immobilien AG (FCR) sei auf den Erwerb und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien im deutschen Immobilienmarkt spezialisiert. Die Unternehmensstrategie konzentriere sich vorwiegend auf Einzelhandelsimmobilien an Sekundärstandorten (B- und C-Städte), die von einer starken Marktdynamik geprägt seien. Die Portfolioentwicklung in den ersten neun Monaten sei besonders stark gewesen, und das Portfolio sei in diesem Zeitraum um 94% gewachsen. Dank einer gut gefüllten Pipeline und einem Portfolio mit gutem operativen Aufwärtspotenzial erwarte Acklin in nächster Zukunft ein solides Ertrags- und NAV-Wachstum.Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, nimmt die Coverage für die FCR Immobilien-Aktie mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von EUR 25 auf. (Analyse vom 12.11.2018)Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie: