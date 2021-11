Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze FACC-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FACC-Aktie:

8,59 EUR +6,58% (10.11.2021, 09:54)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

8,45 EUR +5,36% (10.11.2021, 10:46)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wien Ticker-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (10.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) unter die Lupe.FACC habe ein etwas besser als von dem Analysten erwartetes Q3 21 Ergebnis veröffentlicht, welches aber im Rahmen der Konsensschätzungen gelegen habe. Das EBIT von EUR 0,1 Mio. habe die Analysten-Prognose von EUR -2,6 Mio. übertroffen (Konsens EUR 0,4 Mio.) und auch der Nettogewinn sei mit EUR -2,0 Mio. besser gewesen als die Analysten-Schätzung von EUR -3,4 Mio. (Konsensus EUR -1,1 Mio.). Die Nettoverschuldung habe durch ein neues Factoringprogramm auf EUR 213 Mio. gegenüber EUR 232 Mio. zum Ende des Vorjahres reduziert werden können.Die erstmalige Prognose für das Geschäftsjahr 2022e liege unter den aktuellen Markterwartungen. Das Unternehmen rechne mit einem Umsatzwachstum von etwa 5%, was einem Umsatzniveau von rund EUR 525 Mio. entspreche. Dies stehe im Vergleich zu den Erwartungen der RBI und des Konsensus von EUR 574 Mio. bzw. EUR 590 Mio. Die EBIT-Prognose liege im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 17 Mio. und dem Konsens von EUR 20 Mio.Bereits gestern habe FACC bekannt gegeben, aufgrund eines verlorenen Rechtsstreits die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 auf etwa EUR -25 bis EUR -30 Mio. nach unten korrigieren zu müssen. Zuvor habe das Unternehmen ein leicht positives EBIT für dieses Jahr erwartet (RBI-Schätzung: EUR 3 Mio.). Das positive operative EBIT im einstelligen EUR-Millionenbereich auf bereinigter Basis sei heute bestätigt worden.Die Rückstellung für die Belastung in Höhe von rund EUR 30 Mio. werde durch eine Entscheidung eines Schiedsgerichts im Zusammenhang mit einem Streit mit einem Lieferanten aus dem Jahr 2011 ausgelöst. Nach dieser Rückstellung werde FACC die Covenants für dieses Jahr das Verhältnis von 5,25x Nettoverschuldung/EBITDA mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen. Auf den ersten Blick errechne der Analyst einen negativen Bewertungseffekt von 0,65 EUR pro Aktie. Gestern sei der Aktienkurs um EUR 0,92 oder 10,3% gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.