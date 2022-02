Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (04.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FACC-Akie sei gut ins neue Jahr gestartet. So habe das Papier des Aerospace-Unternehmens trotz eines Rücksetzers Mitte Januar bereits mehr als 20 Prozent an Performance erzielt. Und auch am heutigen Freitag setze sich der Aufwärtstrend fort. Grund seien zwei Nachrichten, die die Österreicher jüngst verkündet hätten.Der Luftfahrtspezialist, der Corona-bedingt 2020 drastisch den Rotstift im Form von starkem Personalabbau habe ansetzen müssen, scheine die Krise überwunden zu haben. So würden die Österreicher jetzt 200 neue Mitarbeiter suchen, habe es in einer aktuellen Pressemitteilung geheißen.Auch die Auftragslage entwickle sich positiv. "Wir konnten allein im vergangenen Jahr neue Verträge über eine Milliarde Euro abschließen", berichte CEO Robert Machtlinger. Die Auftragseingänge würden damit wieder fast auf Vor-Corona-Niveau erreichen. Und: Für die kommenden fünf Jahre habe das Unternehmen ein Investitionspaket von rund 150 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung, neue Produktionsanlagen und neue Projekte geschnürt.Kurzer Rückblick: Im vergangenen Jahr habe FACC einen Auftrag für das europäische Raumfahrtprogramm Ariane 6 gewinnen können. Man liefere Teile für die Trägerrakete Ariane 6 an die ArianeGroup. "Ein möglicher erster Einsatz der Leichtbauinnovation ist das HERA Projekt zur planetaren Asteroiden-Verteidigungstechnik. Dabei soll an zwei an der Erde vorbeifliegenden Kometen getestet werden, inwieweit man einen Asteroiden von seiner Flugbahn abbringen kann", habe es in der Mitteilung geheißen.Die Aktie gewinne am Freitag rund drei Prozent auf 8,70 Euro.Der Newsflow belege, dass es für die gesamte Branche gerade wieder aufwärts gehe. Die FACC-Aktie sei jedoch alles andere als ein Schnäppchen. Deshalb sollten Investoren von einem Neueinstieg auf diesem Niveau besser absehen. Klar: Wer investiert und gut im Plus liegt, bleibt weiter dabei und lässt die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur FACC-Aktie. (Analyse vom 04.02.2022)