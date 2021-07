Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze F45 Training-Aktie:



NYSE-Aktienkurs F45 Training-Aktie:

16,20 USD (15.07.2021)



ISIN F45 Training-Aktie:

US30322L1017



WKN F45 Training-Aktie:

A3CUVN



NYSE Ticker-Symbol F45 Training-Aktie:

FXLV



Kurzprofil F45 Training:



F45 Training Holdings Inc. (ISIN: US30322L1017, WKN: A3CUVN, NYSE Ticker-Symbol: FXLV) wurde 2013 in Sydney, Australien, gegründet. Der CEO und Mitbegründer Adam Gilchrist erkannte die Möglichkeit, Technologie zu nutzen, um Verbrauchern ein effektives, multidisziplinäres und gemeinschaftsorientiertes Training zu bieten, das eine erschwingliche Alternative zum persönlichen Einzeltraining und sich wiederholenden Studiokursen mit nur einer Disziplin darstellt.



Das Unternehmen expandierte schnell und verkaufte zunächst Franchises an Mitglieder des ursprünglichen Studios, woraufhin virales Mund-zu-Mund-Propaganda-Marketing zu einem schnellen Wachstum führte und F45 Training in den folgenden 30 Monaten fast 200 Studios eröffneten. In weniger als acht Jahren hat das Unternehmen eine globale Präsenz auf insgesamt 2.247 verkaufte Franchises in 63 Ländern erweitert, einschließlich 1.487 Studios insgesamt, von denen 1.286 nach vorübergehenden Schließungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zum 31. März 2021 wiedereröffnet wurden. (16.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - F45 Training-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von F45 Training Holdings Inc. (ISIN: US30322L1017, WKN: A3CUVN, NYSE Ticker-Symbol: FXLV) unter die Lupe.Nach Oatly komme das nächste Unternehmen mit Promi-Unterstützung an den Kapitalmarkt. Am Donnerstag habe F45 Training, an der der Schauspieler Mark Wahlberg beteiligt sei, ihr Börsen-Debüt gefeiert. Das IPO habe dem Unternehmen einen dreistelligen Millionen-Betrag in die Kasse gespült, mit dem unter anderem Übernahmen finanziert werden sollten.Zu Handelsbeginn sei die Aktie von F45 um fast elf Prozent von 16 auf 17,70 Dollar gesprungen. Im Tagesverlauf sei der Kurs allerdings zurückgekommen und sogar unter den Ausgabepreis gefallen. Am Donnerstagabend habe ein Plus von einem Prozent gestanden.Das IPO habe insgesamt 325 Millionen Dollar auf die Waage gebracht, wovon 190 Millionen F45 zufließen würden. Das Unternehmen plane mit den Einnahmen einen Teil seiner 248 Millionen Dollar Schulden abzutragen.Wenig überraschend seien aufgrund von Corona und geschlossener Fitness-Studios die Umsätze des Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr um mehr als elf Prozent zurückgegangen. Mit der momentanen Öffnungsstrategie wolle F45 wieder zurück in die Wachstumsspur.In Konkurrenz zur "Aktionär"-Empfehlung Peloton stehe F45 auch nach der Flywheel-Übernahme nicht. Sowohl der Heim-Training- und als auch der Fitness-Studio-Markt seien bereits vor Corona im mittleren einstelligen Prozent-Bereich gewachsen und würden laut Analysten dieses Wachstum auch nach der Pandemie fortsetzen."Der Aktionär" behält den Börsenneuling auf dem Zettel, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.07.2021)