7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

37,99 EUR +1,97% (02.02.2021, 15:58)



Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

38,10 EUR +2,67% (02.02.2021, 15:42)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

45,7899 USD +1,94% (02.02.2021, 15:47)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Der US-Ölkonzern Exxon Mobil habe soeben seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2020 bekannt gegeben. Wegen hoher Wertberichtigungen sei der erste Jahresverlust in 40 Jahren eingefahren worden.Der Konzern habe im Schlussquartal 2020 einen Verlust in Höhe von USD 20,07 Mrd. bzw. ein Minus von USD 4,70 pro Aktie gemeldet. Im Vergleichsquartal des Vorjahres sei noch ein Gewinn in Höhe von USD 5,69 Mrd. bzw. USD 1,33 je Aktie erwirtschaftet worden. Bereinigt um Sondereffekte habe ein Gewinn je Aktie von USD 0,03 zu Buche gestanden, womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,02 geringfügig übertroffen worden seien.Der gigantische Verlust sei vor allem auf nicht-zahlungswirksame Wertberichtigungen im Ausmaß von USD 20,2 Mrd. zurückzuführen, welche wegen der Covid-19 bedingt nachhaltig niedrigeren Öl- und Gaspreise hätten getätigt werden müssen.Für das Gesamtjahr 2020 stehe ein Verlust von USD 22,44 Mrd. zu Buche (Gewinn 2019: USD 14,34 Mrd.).Das Produktionsaufkommen habe im Jahresvergleich einen Rückgang von 8,2% auf 3,69 Millionen Fass pro Tag Öläquivalente verzeichnet. Die durchschnittlichen Markterwartungen hätten hierfür bei 3,73 Millionen Fass pro Tag Öläquivalenten gelegen.Die Investitionen hätten sich im Berichtsquartal auf USD 4,8 Mrd. und im Gesamtjahr 2020 auf USD 21,4 Mrd. belaufen, was einer Verringerung um USD 9,8 Mrd. gegenüber 2019 entspreche. Damit sei das Jahresziel von maximal USD 23 Mrd. unterschritten worden. Auch bei den operativen Kosten (-15% im Jahresvergleich) habe man deutlich gespart.Die letzte Empfehlung für die Exxon Mobil-Aktie lautete "halten", so Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen