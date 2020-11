Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

31,605 EUR -1,53% (17.11.2020, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

38,16 USD +5,76% (16.11.2020, 22:10)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (17.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Das Q3-Zahlenwerk sei stark durch die deutlich rückläufigen Öl- und Gaspreise belastet gewesen. Das bereinigte EPS sei erneut negativ gewesen (aber q/q-Verbesserung) und habe die Analystenprognose nicht erreicht, habe aber über dem Marktkonsens gelegen. Die Q3-Dividende habe der Analystenschätzung entsprochen. Exxon Mobil gehe davon aus, die Ziele für die Investitions- und Kostenkürzungen in 2020 zu übertreffen. Für 2021 seien weitere Investitionskürzungen geplant. Der Konzern sehe das Risiko von Wertberichtigungen in Höhe von 25 bis 30 Mrd. USD.Die positiven Studienergebnisse zum Covid-19-Impfstoff würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen. Allerdings bleibe nach Ansicht des Analysten der Ölmarkt recht gut versorgt. Ein Wahlsieg von Trump wäre für Exxon Mobil vorteilhafter gewesen. Die Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien negativ für den Konzern zu werten, weil diese strukturelle Herausforderungen (vom Öl-/Gaskonzern zum Energiekonzern) mit sich bringen würden. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Exxon Mobil-Aktie. Das Kursziel werde von 42 USD auf 38 USD gesenkt. (Analyse vom 17.11.2020)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:31,535 EUR -2,07% (17.11.2020, 14:54)