Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

70,20 EUR +0,69% (04.02.2022, 09:52)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

79,68 USD -1,17% (03.02.2022)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (04.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag erneut zugelegt. Der US-Ölpreis habe den höchsten Stand seit Herbst 2014 markiert, Brent habe knapp darunter notiert. Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,39 US-Dollar gekostet. Das seien 28 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 43 Cent auf 90,70 Dollar gestiegen.Getrieben würden die Ölpreise derzeit durch mehrere Entwicklungen. Für grundsätzliche Unterstützung würden ein knappes Angebot und die trotz Omikron-Welle solide Nachfrage sorgen. Hinzu komme der zuletzt schwächere Dollar, der das in Dollar gehandelte Erdöl für viele Anleger rechnerisch günstiger mache und deren Nachfrage anrege.Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland kämen als politischer Faktor hinzu. Da Russland ein großer Rohölproduzent sei, würden Erdölhändler derzeit mit einem Risikoaufschlag für den Fall einer Eskalation des Konflikts kalkulieren. Zahlreiche Bankanalysten hätten zuletzt ihre Prognosen für die Ölpreisentwicklung angehoben und würden für dieses Jahr Preise von teils über 100 Dollar je Barrel erwarten.Auch die Aktien der Ölkonzerne hätten sich zuletzt stark entwickeln können. Exxon Mobil und Royal Dutch Shell würden dabei auch von ihren starken Quartalsberichten profitieren. Aber auch Ölaktien aus der zweiten und dritten Reihe kämen immer besser in Schwung. Auch hier dürfe man auf die anstehenden Quartalsberichte gespannt sein. Der kanadische Öl-Produzent Saturn Oil & Gas beispielsweise habe im dritten Quartal 2021 bei einem durchschnittlichen Ölpreis der Sorte WTI von 70,56 US-Dollar je Barrel einen Gesamtumsatz von 48,5 Millionen Kanadische Dollar erzielt. Das EBITDA des Unternehmens habe im Berichtszeitraum bei 17,2 Millionen Kanadischen Dollar gelegen. Derzeit koste ein Barrel der Sorte WTI über 90 Dollar. Demzufolge seien weitere kräftige Umsatz und Gewinnsprünge zu erwarten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: