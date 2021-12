Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

56,16 EUR +2,00% (29.10.2021, 15:09)



Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

53,92 EUR +1,03% (22.12.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

61,05 USD +0,91% (22.12.2021, 17:57)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (22.12.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Dank der kräftigen Ölpreiserholung könne auch Exxon Mobil auf ein recht erfreuliches Geschäftsjahr 2021 zurückblicken. Zweifelsohne liege der leichtere Teil des Anstiegs hinter uns und die neu aufgekommene Virusvariante Omikron könnte die Konjunkturerholung ausbremsen und der Energienachfrage einen Dämpfer verpassen. Nichtsdestotrotz rechne Alber mit keinem dramatischen Preiseinbruch mehr, wie man ihn noch im Jahr 2020 gesehen habe, zumal die Gesellschaft mittlerweile erprobter im Umgang mit Schließungen sei, was ein gänzliches Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität inklusive Reisetätigkeit unwahrscheinlicher werden lasse. Insofern würden die Ertragsaussichten für Exxon Mobil im Großen und Ganzen gut bleiben. Nachgelegt habe das Unternehmen auch bei seinen Vorhaben zur Dekarbonisierung, wo man den Anschluss an die Mitbewerber in der Ausrichtung auf die Energiewelt von morgen finden wolle.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt seine Empfehlung für die Exxon Mobil-Aktie auf "Halten". Das ermittelte Kursziel von USD 63,60 (zuvor: USD 56,70) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der ExxonMobil-Aktie entspreche in puncto Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie Unternehmenswert/Umsatz für die Jahre 2021 und 2022 jener der Peer Group. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: