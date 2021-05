Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

47,995 EUR +0,90% (26.05.2021, 10:49)



Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

47,835 EUR +0,60% (26.05.2021, 10:15)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

58,26 USD -2,26% (25.05.2021, 22:10)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (26.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 56 USD auf 55 USD.Das bereinigte EPS (+21% y/y) habe in Q1/2021 über der Analystenschätzung und dem Marktkonsens gelegen. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe die Ausschüttung an die Aktionäre vollständig gedeckt. Daher habe sich das Gearing (per 31.03.2021) im Quartalsverlauf verbessert. Die Q1-Dividende habe sich wie erwartet auf 0,87 USD/Aktie belaufen (+/-0% q/q und y/y).Der Ölpreis notiere aktuell (knapp 70 USD) über dem Niveau, das im dem erfreulichen Strategie-Update (Zeitraum 2021-2025) von Anfang März unterstellt sei. Das Potenzial für einen weiteren deutlichen und nachhaltigen Ölpreisanstieg sehe Diermeier als begrenzt an. Der notwendige Strukturwandel (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern), der von Exxon Mobil nach Erachten des Analysten bisher bestenfalls halbherzig verfolgt werde, bleibe herausfordernd, dessen Finanzierung werde aber seines Erachtens durch das verbesserte (Preis-)Umfeld erleichtert.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 3,38 (alt: 3,04) USD; berichtetes EPS 2021e: 3,37 (alt: 3,04) USD; DPS 2021e: unverändert 3,48 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 4,00 (alt: 3,78) USD; DPS 2022e: unverändert 3,48 USD).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: