Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

54,17 EUR -1,99% (23.11.2021, 11:05)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

61,51 USD +1,38% (22.11.2021, 22:10)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (23.11.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 60 USD auf 61 USD.Das bereinigte EPS habe in Q3/2021 im Rahmen der Erwartungen (Analystenprognose, Marktkonsens) gelegen. Exxon Mobil habe von dem deutlich besseren Branchenumfeld profitiert. Der freie Cashflow sei deutlich positiv gewesen und habe die Ausschüttung an die Aktionäre vollständig gedeckt. Daher habe sich das Gearing (per 30.09.2021) im Quartalsverlauf verbessert. Die Q3-Dividende (0,88 USD je Aktie; neuer Rekordwert) sei für Diermeier überraschend erhöht worden (Analystenprognose: 0,87 USD je Aktie). Zudem seien nun ab 2022 Aktienrückkäufe (bis 10 Mrd. USD innerhalb von 12 bis 24 Monaten) angekündigt worden. Den notwendigen Strukturwandel des Geschäftsmodells (vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern) gehe der Konzern zumindest investitionsseitig (2022 bis 2027: 15 (bisher 2021 bis 2025: 3) Mrd. USD) nun ambitionierter an (im Branchenvergleich unterdurchschnittliches ESG-Scoring).Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2021e: 5,07 (alt: 5,08) USD; berichtetes EPS 2021e: 5,06 (alt: 5,07) USD; DPS 2021e: 3,50 (alt: 3,48) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2022e: 5,59 (alt: 4,79) USD; DPS 2022e: 3,54 (alt: 3,52) USD).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet unser Votum für die Exxon Mobil-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 23.11.2021)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:54,10 EUR -1,17% (23.11.2021, 11:13)