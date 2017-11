NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Biraj Borkhataria von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Biraj Borkhataria vom Investmenthaus RBC Capital Markets äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Im Vergleich zur Vergangenheit biete Exxon Mobil Corp. derzeit eine attraktive Dividendenrendite.Die Analysten von RBC Capital Markets bemängeln aber gleichzeitig den nur begrenzten Spielraum für eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe, da sich Exxon Mobil wahrscheinlich der Verwendung des überschüssigen Kapitals für Asset-Übernahmen verschrieben habe, so der Analyst Biraj Borkhataria.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets halten in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse am "sector perform"-Rating fest, reduzieren aber das Kursziel von 90,00 auf 85,00 USD.