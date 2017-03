NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Edward Westlake von der Credit Suisse:Aktienanalyst Edward Westlake von der Investmentbank Credit Suisse äußert im Rahmen einer Aktienanalyse bezüglich den Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) nunmehr die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Aktien von Exxon Mobil Corp. hätten im Vergleich zum S&P 500 eine Underperformance verzeichnet. Seit der Rating-Abstufungt in 2015 sei die Dividendenrendite mittlerweile gestiegen und so hoch wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.Analyst Edward Westlake halt die Bewertung der Exxon Mobil-Aktie jetzt für angemessen. Falls es zu höheren Ölpreisen komme stünden Exxon Mobil etliche Optionen offen.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse den Titel von "underperform" auf "underperform" hoch und heben das Kursziel von 78,00 auf 83,00 USD an.XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:78,80 EUR +0,25% (02.03.2017, 15:22)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:79,30 EUR +0,76% (02.03.2017, 15:38)