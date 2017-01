NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst William Featherston von der UBS:Aktienanalyst William Featherston von der Investmentbank UBS empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) nunmehr zu verkaufen.Die Analysten der UBS sind der Aufassung, dass Exxon Mobil Corp. in den kommenden Jahren dem Wettbewerb unter dem Aspekt Produktionswachstum hinterher hinken werde. Während es bei der Konkurrenz zu einem jährlichen Plus von 3,6% kommen dürfte, werde bei Exxon Mobil mit einer Stagnation gerechnet.Exxon Mobil biete Aktionäre zudem eine niedrigere Dividendenrendite und notiere auch noch mit einem Bewertungsaufschlag. In Zeiten steigender Ölpreise, die Analyst William Featherston erwartet, habe die Exxon Mobil-Aktie in der Vergangenheit nur eine Underperformance erzielt.Die Aktienanalysten der UBS setzen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse das Rating von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 86,00 auf 77,00 USD.