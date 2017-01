NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



New York (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sam Margolin von Cowen and Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Sam Margolin vom Investmenthaus Cowen and Company die Erwartung einer sektorkonformen Entwicklung der Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Die Analysten von Cowen and Company halten die jüngsten Übernahmeaktivitäten von Exxon Mobil Corp. für positiv. Der Konzern greife damit Bedenken von Investoren hinsichtlich des Ersatzes von Reserven auf und nutze seine Vorteile bei den Kapitalkosten.Auf Grund signifikanter Bilanzkapazitäten wegen einer konservativen Haltung während der Abschwungphase dürfte Exxon Mobil auf Sicht der kommenden sechs bis zwölf Monate im Zuge der Implementierung der Strategie des neuen CEO's weitere Deals abschließen. Sam Margolin geht davon, dass neben M&A-Aktivitäten auch die Dividende erhöht warden könne.In ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel nach wie vor mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 100,00 USD.