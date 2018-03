Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



London (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Gordon Gray von der HSBC:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Gordon Gray von der Investmentbank HSBC die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) nunmehr zum Kauf.Nach einem Treffen mit dem Management von Exxon Mobil Corp. demonstrieren die HSBC-Analysten zunehmende Zuversicht in einen positiven Ausblick.Angesichts eines am Boden liegenden Sentiments, des Cash flow-Wachstums und deutlichen Spielraums für Aktienrückkäufe sehe die Bewertung der Exxon Mobil-Aktie im Vergleich zur Peer Group attraktiver aus, so der Analyst Gordon Gray. Der Titel habe in den letzten beiden Jahren gegenüber dem Sektor 30% an Wert eingebüßt.Die Aktienanalysten der HSBC stufen in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse das Rating von "reduce" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 70,00 auf 82,50 USD an.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:60,53 EUR +1,39% (15.03.2018, 17:35)