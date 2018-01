Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (26.01.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktie: Ein Ausbruch dürfte für große Dynamik sorgen - AktienanalyseExxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) wurde vor kurzem vom World Oil and Gas Council zum Explorer des Jahres 2017 gekürt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Für die Aktie von Exxon Mobil ergebe sich seit September letzten Jahres ein stabiler Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 83,20 und 88,70 US-Dollar beschrieben werden könne. Derzeit würden sich die Notierungen an dessen Oberseite befinden, wobei ein Ausbruch über diese obere Begrenzung hinaus für große Dynamik im Wert sorgen könnte. Denn anders als die ebenfalls im Dow Jones gelistete Aktie von Branchenkollege Chevron, die schon jetzt knapp unter ihren vorherigen Hochs notiere, besitze die Exxon Mobil-Aktie noch reichlich Potenzial bis dorthin. Jedoch nähre nun der Ausbruch um 88 US-Dollar über den langfristigen Abwärtstrend, der seit Mitte 2014 mehrere markante Hochs miteinander verbunden habe, die Hoffnung, dass die Aktie schon bald höhere Kurse erreichen könne. Mit dem Hoch von Dezember 2016 bei 93,22 US-Dollar und dem Hoch von Juli 2016 bei 95,55 US-Dollar wären vor einem Wiedereintritt in den dreistelligen Bereich die nächsten Ziele bereits definiert.Am 2. Februar lege der Konzern sein Quartals- und Jahresergebnis vor. Analysten würden davon ausgehen, dass Umsatz und Gewinn pro Aktie gestiegen seien. Bereits im vorherigen Quartal, das aber von Hurrikan Harvey negativ beeinflusst worden sei, habe Exxon die Erwartungen übertreffen können. Zudem bringe der steigende Ölpreis Zuversicht. Seit September legte WTI Crude Oil um mehr als 40 Prozent zu und befindet sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Oktober 2015, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:70,80 EUR -1,12% (25.01.2018, 17:35)