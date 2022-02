Den Haag (www.aktiencheck.de) - In den letzten Jahrzehnten sind die Produktionskosten für Wind- und Solarenergie fast überall unter die Kosten der fossilen Energieerzeugung gefallen, so die Experten von NN Investment Partners.BloombergNEF schätze, dass neue Solar- und Windprojekte 2021 auf LCOE-Basis zwischen 4% und 12% teurer geworden seien. Trotz des Kostenanstiegs für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien habe sich die relative Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien gegenüber der fossilen Stromerzeugung in vielen Regionen, auch in Europa, im letzten Jahr verbessert. Der Grund dafür: Die fossile Stromerzeugung sei aufgrund des starken Anstiegs der Gas-, Kohle- und Kohlenstoffpreise deutlich teurer geworden. BloombergNEF schätze daher, dass in den Ländern, die die 91% der weltweiten Stromerzeugung entfallen würden, entweder Solar- oder Onshore-Windkraft immer noch die günstigste Stromquelle sei. In vielen Ländern wie China, Indien, Südeuropa und den USA sei Solarstrom die billigste Quelle, während Windkraft in Brasilien, Kanada und Nordeuropa die niedrigsten LCOE aufweise.Oskar Tijs, Senior Portfolio Manager Sustainable Equity bei NN Investment Partners, sage: "Die Solar- und Windkraftbranche ist mit steigenden Rohstoff- und Logistikkosten konfrontiert. Dies führt zu einer partiellen Umkehr der erheblichen Kostensenkungen, die wir in den letzten Jahrzehnten bei den erneuerbaren Energien beobachten konnten. Dennoch sind Wind- und Solarenergie in den meisten Regionen nach wie vor wettbewerbsfähig gegenüber fossilen Brennstoffen, da die Stromkosten aufgrund der höheren Preise für fossile Brennstoffe und Kohlenstoff ebenfalls erheblich gestiegen sind. Angesichts dieser günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der anhaltenden Unterstützung durch staatliche Subventionen und einer Politik, die Net Zero anstrebt, glauben wir, dass sich der strukturelle Trend zu erneuerbaren Energien auf Kosten fossiler Brennstoffe fortsetzen wird. Dies spiegelt sich auch in unseren aktiven Positionierungen wider." (04.02.2022/ac/a/m)