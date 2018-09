Termine



Im Kern habe sich die Aktie der Expedia Group in den vergangenen fünf Handelsjahren recht gut entwickeln können. Aus dem Bereich um die Marke von 65,00 USD sei es am vergangenen Freitag mit einem Schlusskurs von rund 133,50 USD gut 100 Prozent nach oben gegangen. Zwischenzeitlich habe sogar ein Bewegungshoch knapp oberhalb von 160,00 USD ausgebaut werden können. Trendfolgende Ansätze seien in der Vergangenheit jedoch etwas schwierig umzusetzen gewesen, da zwischenzeitliche etwas stärkere Rücksetzer in der Regel zu Positionsschließungen geführt hätten. So sei es zum Beispiel Ende 2015 bis Anfang 2016 aus dem Bereich von knapp 150,00 USD hinab bis auf unter 85,00 USD gegangen und eine ähnliche Abwärtsbewegung habe Ende 2017 bis Anfang 2018 beobachtet werden können. Etwas kurzfristigere Handelsansätze hätten jedoch teilweise ideal umgesetzt werden können. Die seit Februar dieses Jahres laufende Aufwärtsbewegung könnte durchaus weiter Bestand haben, was Käufe nicht uninteressant erscheinen lasse. Der Fokus sollte jedoch auf Bewegungen liegen, die innerhalb weniger Monate erreicht werden könnten, um eventuellen unangenehmen Richtungswechseln aus dem Weg zu gehen. Realistisch wären Ziele wie 140,00 USD und folgend 150,00 USD. Sollte der Wert jedoch nachhaltig unter 120,00 USD absacken, würde die Käuferseite etwas unattraktiver werden und gegebenenfalls wären Verkäufe interessant. (Analyse vom 21.09.2018)



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (24.09.2018/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, Nasdaq-Symbol: EXPE) unter die Lupe.Die Expedia Group sei eigenen Angaben zufolge das weltweit größte Online-Reisebüro. Privat- und Geschäftsreisende könnten über die Portale der Gruppe Hotels, Mietwagen, Airline-Tickets, Aktivitäten, Schiffsreisen, Reisepakete, Ferienhäuser- und Ferienwohnungen, Last-Minute-Schnäppchen und mehr buchen. Im Angebot würden sich über 665.000 Hotels, Pensionen, Apartments, über 550 Airlines, rund 25.000 Aktivitäten, Dutzende von Mietwagenfirmen, Schifffahrtsgesellschaften, sowie mehr als 1,6 Millionen Ferienhäuser und Ferienwohnungen befinden.Globale PräsenzMehr als 20 Marken würden heute zum Konzern, Expedia als Kernmarke, dazu Hotels.com, HomeAway, trivago, Orbitz, travelocity, hotwire und ebookers und andere Marken gehören. Das Unternehmen sei mit über 200 Reise- und Buchungsportalen in über 75 Ländern aktiv und betreibe zusätzlich über 150 mobile Websites in 70 Ländern in 35 Sprachen. Die Expedia-Gruppe erziele rund 46 Prozent ihrer Umsätze international, werde von CEO Mark D. Okerstrom geleitet und habe ihren Sitz in Bellevue, im King County des US-Bundesstaats Washington. Das Unternehmen sei im Jahr 1995 innerhalb von Microsoft gegründet und 1999 an die Börse gebracht worden. Neben vielen Jahren organischen Wachstums sei die Expedia Gruppe auch immens durch Zukäufe gewachsen. Expedia habe zum Beispiel im Dezember 2012 die Mehrheit an Trivago erworben. Weitere Akquisitionen im Jahr 2015 seien Travelocity, Orbitz Worldwide und HomeAway gewesen.Details zur AktieDer Börsengang habe am 11. November 1999 stattgefunden. Der IPO-Preis habe bei 14,00 USD, der erste Kurs bei 37,00 USD gelegen. Die Aktien der Expedia Group seien unter anderem in den NASDAQ 100 und den S&P 500 einbezogen. Zum Jahresende 2017 seien insgesamt 151,619 Millionen Aktien ausstehend gewesen (vollverwässert 156,385 Millionen Aktien). Die Aktionärsstruktur weise einige größere Ankeraktionäre auf. Die Liberty Expedia Holdings halte 15,64 Prozent der Aktien, The Vanguard Group folge mit 8,16 Prozent, BlackRock mit 5,57 Prozent und PAR Investments mit 5,14 Prozent. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 150 Prozent an Wert zulegen können, während der NASDAQ 100 im Vergleichszeitraum eine Performance von rund 132 Prozent aufgewiesen habe. Die Wertpapiere seien somit trotz der hervorragenden NASDAQ-100-Performance ein Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 18,68 Mrd. USD. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 154,24 USD im Hoch und 98,52 USD im Tief gekostet.Aktuelle Analysen zur Expedia-AktieFundamentaldaten 2017Bei der Expedia Group werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 10,06 Mrd. USD und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei 416,76 Mio. USD gelegen. Das Zinsergebnis sei mit einem Minus von 147,58 Mio. USD testiert worden. Das Jahresergebnis habe sich auf 377,96 Mio. USD summiert. Das Ergebnis je Aktie habe bei 2,49 USD (vollverwässert bei 2,42 USD) gelegen. Die Anteilseigner hätten je Aktie eine Dividende in Höhe von 1,16 USD erhalten. Die Ausschüttungssumme habe somit bei 175,8 Mio. USD gelegen. Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 2,847 Mrd. USD ausgewiesen. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 4,522 Mrd. USD und das gezeichnete Kapital bei 24.000 USD gelegen. Die Gesamtverbindlichkeiten (Total Liabilities) seien mit 12,365 Mrd. USD angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 33,2 Prozent ausgewiesen worden. Die Bilanzsumme habe bei 18,516 Mrd. USD gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 22.615 Mitarbeiter beschäftigt.Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 11,31 Mrd. USD und 2019 12,55 Mrd. USD betragen, das EBITDA könnte 2018 bei 1,89 Mrd. USD und 2019 bei 2,17 Mrd. USD eintreffen und das EBIT bei 649,58 Mio. USD beziehungsweise 938,40 Mio. USD liegen. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 5,46 USD und 2019 auf 6,25 USD. Die Dividende könnte sich 2018 bei 1,23 USD und 2019 bei 1,28 USD befinden. Der Cashflow je Aktie könnte sich 2018 bei 9,92 USD und 2019 bei 11,56 USD einpendeln. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 30,80 USD und 2019 bei 36,89 USD liegen. Die Nettoverschuldung könnte sich 2018 auf 724,64 Mio. USD belaufen und sich 2019 in einen Nettogeldbestand in Höhe von 143,70 Mio. USD wandeln.