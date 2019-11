Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Expedeon AG (ISIN: DE000A2YN801, WKN A2YN80, Ticker-Symbol: EXNN).Am 11.11.2019 habe die Expedeon AG eine Vereinbarung mit dem Antikörper-Onlinehändler Abcam plc über den geplanten Verkauf der Immunologie und Proteomik-Geschäftsbereiche getroffen. Sollte dem Deal, im Rahmen der für den 19.12.2019 angesetzten außerordentlichen Hauptversammlung zugestimmt werden, werde die Transaktion voraussichtlich am 01.01.2020 abgeschlossen werden. Gemäß Vereinbarung solle für den Erwerb der beiden Geschäftsbereiche ein Kaufpreis von insgesamt 120 Mio. Euro (in bar) entrichtet werden, wobei ein Betrag in Höhe von 105,6 Mio. Euro sofort zur Zahlung fällig sei und ein Restbetrag von 14,4 Mio. Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren bezahlt werde.Die damit zum Verkauf anstehenden Geschäftssegmente seien von der Expedeon AG in den vergangenen Geschäftsjahren im Rahmen der intensiven M&A-Aktivitäten erworben worden. Beginnend mit dem Erwerb der mittlerweile namensgebenden Proteomik-Spezialistin Expedeon im Jahr 2016 sei Ende 2016 der Elektrophorese-Ausrüster C.B.S. Scientific erworben worden. Gefolgt worden seien diese Akquisitionen vom Erwerb der im Bereich der Proteinmessung tätigen Innova Biosciences (2017) und TGR Biosciences (2018). Insgesamt liege der Kaufpreis dieser vier Gesellschaften bei 39,8 Mio. Euro und damit deutlich unter dem nun erzielten Verkaufspreis von rund 120,0 Mio. Euro. Auch die derzeitige Marktkapitalisierung der Expedeon AG in Höhe von 83,2 Mio. Euro würde mit dem Kaufpreis erheblich übertroffen werden.Die zur Veräußerung stehenden Bereiche und Produkte seien die Erkenntnissen zur Folge für rund 90% der jährlichen Expedeon-Umsätze verantwortlich und dürften einen deutlich positiven Ergebnisbeitrag leisten. Bei für 2019 erwarteten jährlichen Umsätzen dieser Produkte von rund 14,4 Mio. Euro würde sich ein Kaufpreismultiple von über 8 ergeben.Nach Finalisierung der geplanten Transaktion solle in der Expedeon AG, für die im Rahmen der Hauptversammlung eine Umfirmierung in "4BaseBio AG" vorgeschlagen werde, der Produktbereich des Segmentes "Genomik" mit den Schlüsselprodukten TruePrimeTM, SunScript® und mit Produkten des Elektrophores-Bereiches der ehemaligen C.B.S. Scientific verbleiben. Auch hinsichtlich der operativen Kennzahlen würde das kommende Geschäftsjahr vom Wegfall des Großteils der Umsatzerlöse und Ergebnisbeitrags geprägt sein. Die Gesellschaft dürfte in 2020 nur noch etwa 10% des aktuellen Umsatzniveaus, also rund 1,6 bis 2,0 Mio. Euro, ausweisen.Gemäß Unternehmensangaben werde der künftige Fokus auf der unternehmenseigenen Technologie TruePrimeTM liegen, hier insbesondere auf dem Aufbau einer GMP-zertifizierten Produktion von DNA. Diese solle an Unternehmen aus dem Bereich der Pharma und Biotech geliefert werden, die für die Produktion von Gentherapien oder Genimpfstoffen große Mengen an DNA in guter Qualität benötigen würden. Flankierend hierzu sollten im Rahmen einer Buy&Build-Strategie ergänzende Produkte und Technologien erworben werden. Mit den bisherigen M&A-Erfolgen habe das Expedeon-Management den "Proof of Concept" für den Erfolg dieser Strategie geliefert. Bis zum Jahr 2022 sollten nach Angaben des Unternehmensvorstands (Unternehmenspräsentation) in den Bereichen Gentherapie und Diagnostik Umsätze von bis zu 13,5 Mio. Euro erreicht werden.Sollte die Transaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, wovon die Analysten ausgehen würden, dann würde die Expedeon AG über liquide Mittel in Höhe von 120 Mio. Euro (inkl. Cashzufluss in den kommenden beiden Jahren) verfügen, was einen erheblichen finanziellen Spielraum mit sich bringe. Dies würde einer Liquidität von 2,29 Euro je Aktie gleichkommen, was für sie nun die Bewertungsuntergrenze für die Expedeon-Aktie darstelle. Momentan notiere die Expedeon-Aktie bei 1,64 Euro. Bis sie das verbliebene Geschäft konkret einschätzen könnten, würden sie auch ihr bisheriges Kursziel in Höhe von 3,20 Euro je Aktie bestätigen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Expedeon-Aktie. (Analyse vom 15.11.2019)