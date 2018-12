Tradegate-Aktienkurs Expedeon-Aktie:

1,002 EUR +4,05% (05.12.2018, 12:38)



ISIN Expedeon-Aktie:

DE000A1RFM03



WKN Expedeon-Aktie:

A1RFM0



Ticker-Symbol Expedeon-Aktie:

EXN



Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (05.12.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Orquera von First Berlin:Christian Orquera, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) weiterhin zu kaufen.Die am 8. November veröffentlichten 9M/18-Ergebnisse der Expedeon AG seien durchwachsen gewesen. Die Umsatzerlöse für 9M/18 seien etwa wie erwartet ausgefallen und seien um 74% auf EUR 9,3 Mio. gestiegen (FBe: EUR 9,4 Mio.; 9M/17: EUR 5,3 Mio.). Das berichtete sowie das um nicht zahlungswirksame Positionen bereinigte EBITDA hätten jedoch EUR 136T bzw. EUR 461T betragen. Beide hätten damit unter der Analystenschätzung von EUR 552T gelegen (9M/17 bereinigt: EUR -1,7 Mio.). Das berichtete und das bereinigte EBIT hätten ebenfalls unter den Analystenerwartungen gelegen. Das um sonstige, nicht zahlungswirksame Posten bereinigte EBIT habe EUR -1,3 Mio. betragen (FBe: EUR -0,7 Mio.; 9M/17 bereinigt: EUR -2,6 Mio.).Orquera habe angenommen, dass das Ergebnis von Expedeon in Q3/18 von der Konsolidierung der TGR-Akquisition stärker profitieren würde (Q3/18 sei das erste vollständige Konsolidierungsquartal für die TGR gewesen). Der Analyst habe seine FY/18E - FY/21E-Gewinnprognosen angepasst, um die Kostenstruktur nach der Akquisition aus Q3/18 zu berücksichtigen. Seine neuen ausgewiesenen GJ/18 sowie die bereinigten EBITDA-Prognosen in Höhe von EUR 0,4 Mio. bzw. EUR 1,0 Mio. (bisher: EUR 1,1 Mio.) würden der Unternehmens-Guidance eines positiven EBITDA im GJ/18 entsprechen. Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell erreichen der Analyst ein neues Kursziel von EUR 2,55 (bisher: EUR 2,65).Christian Orquera, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Expedeon-Aktie. (Analyse vom 05.12.2018)