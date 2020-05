Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Exasol-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Exasol-Aktie:

12,85 EUR -8,21% (25.05.2020, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Exasol-Aktie:

12,90 EUR -7,86% (25.05.2020, 16:45)



ISIN Exasol-Aktie:

DE000A0LR9G9



WKN Exasol-Aktie:

A0LR9G



Ticker-Symbol Exasol-Aktie:

EXL



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (25.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter die Lupe.Mit dem Datenbank-Anbieter habe am Montag das erste Unternehmen im laufenden Jahr ein erfolgreiches Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert. Der Börsengang sei gleich auf ein hohes Interesse der Anleger gestoßen. Die Exasol-Aktie sei bei 14 Euro gestartet und damit rund 50% höher als der Ausgabepreis, welcher bei 9,50 Euro je Stück gelegen habe.Das Nürnberger Unternehmen habe insgesamt rund 9,2 Mio. Aktien für 9,50 Euro je Stück emittiert und damit knapp 90 Mio. Euro eingenommen. Die Preisspanne habe bei 8,50 bis 10,50 Euro je Aktie gelegen. Weit über die Hälfte der ausgegebenen Aktien habe nach Angaben des Unternehmens aus einer Barkapitalerhöhung gestammt. Die restlichen Anteilsscheine hätten sich entweder im Besitz der Altaktionäre, der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie Exasol befunden oder seien als bestehende Aktien in Verbindung mit Mehrzuteilungs- oder Aufstockungsoptionen angeboten worden. Exasol wolle die Erlöse v.a. zum Ausbau von Vertrieb und Marketing nutzen und in die Bereiche Forschung und Entwicklung stecken.Gelistet worden sei der Datenbank-Anbieter zunächst im Börsensegment "Scale" für kleine und mittlere Unternehmen, das laut Angaben der Deutschen Börse AG Anlegern mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bei der Beteiligung an kleineren bis mittleren Unternehmen bieten solle.Anleger sollten die Entwicklung von Exasol vorerst von der Seitenlinie aus abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)