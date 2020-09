XETRA-Aktienkurs Exasol-Aktie:

Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (17.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter die Lupe.Der Börsenneuling Exasol, der eine gleichnamige analytische Datenbank zur Analyse von Unternehmensdaten anbiete, habe bisher eine sehr gute Figur am Aktienmarkt gemacht. Das Papier des Datenbankspezialisten befinde sich seit dem IPO Ende Mai in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Ein Grund für die starke Kursentwicklung seien neben der allgemeinen guten Verfassung des Marktes die Geschäftszahlen zum Halbjahr 2020.Die Exasol-Aktie komme seit dem IPO mittlerweile auf ein Kursplus von knapp 70%. "Der Aktionär" bewerte die Geschäftsentwicklung bei Exasol sehr positiv, empfehle Anlegern aber aufgrund der mächtigen Konkurrenz (Oracle, SAP, IBM und Microsoft) und der hohen Bewertung (2020er-KUV liege geschätzt bei 9) nur die Beobachtung des Titels, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2020)Börsenplätze Exasol-Aktie: