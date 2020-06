Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (12.06.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Einen bemerkenswerten Börsenstart legte der Datenbank-Anbieter Exasol (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) auf das Parkett, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen sei am 25. Mai als erstes Unternehmen in Deutschland an die Frankfurter Börse gegangen. Der erste Kurs habe bei 14 Euro und damit rund 47% über dem Ausgabekurs von 9,50 Euro gelegen. Der Ausgabepreis habe übrigens in der Mitte der angekündigten Preisspanne von 8,50 bis 10,50 Euro gelegen. Aktuell notiere die Aktie des Technologieunternehmens bei 11,85 Euro, immer noch ein Aufschlag von 25% gegenüber dem Ausgabepreis. Anleger, die sich für das Papier interessieren würden, sollten vor einem Einstieg allerdings noch aktuelle und detailliertere Geschäftszahlen abwarten.Nicht nur beim Tempo des Börsengangs, sondern auch beim Geschäftsmodell setze die Nürnberger Gesellschaft auf Geschwindigkeit. Exasol biete nämlich eine Analysedatenbank an, mit deren Hilfe ein "unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen" möglich sein solle. Nach eigenen Angaben würden Konzerne wie adidas, Dell, Vodafone und Zalando zu den Kunden zählen.2019 habe die im Jahr 2000 gegründete Technologiefirma laut IPO-Prospekt bei einem Umsatz von 21,6 Mio. Euro einen Verlust von 14 Mio. Euro gemacht. Nicht alltäglich stelle sich die Bilanzsituation der Gesellschaft dar, denn zum Jahresende 2019 habe ein negatives Eigenkapital von 20,5 Mio. Euro zu Buche gestanden.In jedem Fall lohne der Blick in die Aktionärsstruktur, denn mit dem Investor Knud Klingler, der unter anderem an der Bio-Gate AG oder früher an der HumanOptics AG beteiligt gewesen sei sowie der Familie um den Münchner Investor Jochen Tschunke sei das Aktionariat prominent besetzt, wenn auch inzwischen mit einem geringeren Anteil am Unternehmen.Zwar habe das Unternehmen einige operative Zahlen im Emissionsprospekt veröffentlicht, doch stelle sich die Frage, ob diese eine Bewertung von derzeit über 250 Mio. Euro rechtfertigen würden. Die Redaktion der "AnlegerPlus News" wird in jedem Fall für eine abschließende Beurteilung noch die Veröffentlichung des ausführlichen Geschäftsberichts für das Jahr 2019 sowie des Halbjahresabschlusses 2020 abwarten. Sofern sie die Zahlen hätten überzeugen können, werde sie an dieser Stelle erneut über das Unternehmen berichten. (Ausgabe 06/2020)