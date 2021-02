Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (17.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol: EXL) unter die Lupe.Die Aktie des Softwareanbieters Exasol habe sich seit dem Börsengang im Mai 2020 prächtig entwickelt und sei in der Spitze um 200 Prozent gestiegen. Heute habe jedoch eine Analysten-Abstufung für Ernüchterung gesorgt. Das sollten Anleger jetzt beachten.Die Analysten der Privatbank Hauck & Aufhäuser hätten die Exasol-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt. Der Studie zufolge sei das beschleunigte Wachstum des Datenbankspezialisten aus Nürnberg im Kurs eingepreist.Im ersten Quartal 2021 würden die Analysten aufgrund des verlängerten Lockdowns und konjunkturellen Gegenwinds mit Störungen im Entscheidungsfindungsprozess bei einigen potenziellen Kunden von Exasol rechnen. Die Schätzungen für die jährlichen wiederkehrenden Umsätzen habe Hauck & Aufhäuser nach unten korrigiert, weil frühere Erwartungen für den US-Markt bereits zu aggressiv erschienen.Das Besondere an Exasol sei zudem, dass die zugrundeliegende Technologie eine viel schnellere Analyse ermögliche als vergleichbare Produkte von Wettbewerbern. Damit habe Exasol beste Chancen sich in diesem wettbewerbsintensiven Markt zu bestehen und weitere Marktanteile hinzuzugewinnen.Investoren, die der "Aktionär"-Empfehlung im Mai 2020 gefolgt seien, seien trotz des Kursrückgangs noch 35 Prozent im Plus. Nach der heutigen Abstufung gebe es Raum für positive Überraschungen, wenn Exasol am 23. Februar die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 vorstelle.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen und sichern die Position mit einem Stopp bei 21,50 Euro ab, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)