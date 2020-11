Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Exasol-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exasol-Aktie:

21,00 EUR +5,00% (13.11.2020, 16:09)



XETRA-Aktienkurs Exasol-Aktie:

20,80 EUR -0,19% (13.11.2020, 15:54)



ISIN Exasol-Aktie:

DE000A0LR9G9



WKN Exasol-Aktie:

A0LR9G



Ticker-Symbol Deutschland Exasol-Aktie:

EXL



Kurzprofil Exasol AG:



Die Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) entwickelt die weltweit schnellste analytische In-Memory Datenbank und unterstützt damit Unternehmen jeder Größenordnung, ihre Ziele datengestützt zu erreichen. Die Exasol AG ünterstützt ihre Kunden dabei, ihre Geschäftstätigkeit durch ein unvergleichlich schnelles Auswerten von Daten und Informationen intelligenter zu gestalten und ihren Gewinn zu steigern. Die Exasol AG hat ihren Sitz in Nürnberg. (13.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Exasol AG (ISIN: DE000A0LR9G9, WKN: A0LR9G, Ticker-Symbol Deutschland: EXL) unter die Lupe.Der Datenbankspezialist Exasol habe heute seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2020 präsentiert und gerade bei den wichtigen wiederkehrenden Umsätzen wieder deutlich zweistellig zulegen können. Die Quartalsergebnisse würden zeigen, dass Exasol sich auf bestem Wege befinde, seine Wachstumsziele zu erreichen.Die jährlich wiederkehrenden Umsätze seien in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um 35,2 Prozent auf 21,5 Millionen Euro gestiegen. Der Konzernumsatz (Lizenzerlöse) habe mit 17,8 Millionen Euro um 12,0 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.Im dritten Quartal 2020 habe Exasol den Konzernumsatz um über 57 Prozent auf 7,7 Millionen Euro gesteigert. Das starke Umsatzwachstum im dritten Quartal führe das Unternehmen zum Teil auf den höheren Anteil einmaliger Lizenzvereinbarungen zurück.Exasol habe zudem seine Prognose für 2020 bestätigt und erwarte jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von mehr als 24 Millionen Euro zum Jahresende (plus 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Darüber hinaus beabsichtige Exasol, das ARR-Wachstum im Jahr 2021 durch eine Steigerung der Umsätze mit bestehenden Kunden, die Fortsetzung der regionalen Expansion insbesondere in den USA sowie den Ausbau seines Marktanteils in der DACH-Region und Großbritannien weiter zu beschleunigen."Der Aktionär" bewerte die Zahlen von Exasol sehr positiv. Gerade das starke Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen in den ersten neun Monaten stimme sehr zuversichtlich. Auch die vielen neuen Einstellungen im Bereich Personal und Marketing seien ein gutes Zeichen, da diese die ehrgeizigen Wachstums- und Expansionspläne des Managements untermauern würden. Die Exasol-Aktie reagiere positiv auf die Quartalsergebnisse und notiere aktuell über sechs Prozent im Plus.Investierte Anleger lassen unverändert ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2020)