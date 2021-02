Börsenplätze Evotec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

32,98 EUR +2,74% (03.02.2021, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

33,11 EUR +1,94% (03.02.2021, 11:26)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (03.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) weiterhin mit "kaufen" ein.Klinische Entwicklung des Chikungunya-Antikörpers: Am 28. Januar 2021 habe Evotec SE die erste Dosisverabreichung eines vollständig humanen monoklonalen Antikörpers (mAb) gegen das Chikungunya-Virus bekannt gegeben, der den Namen EVT894 trage. Diese klinische Studie werde als Phase I betrachtet, um die Sicherheit, Pharmakokinetik und Immunogenität von EVT894 im Vergleich zu Placebo bei gesunden Freiwilligen zu untersuchen. Diese Studie werde vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Teil der National Institutes of Health (NIH), gesponsert und finanziert. Das Studienzentrum befinde sich im Duke Clinical Research Institute (DCRI), USA.Bedeutung des Chikungunya-Virus: Das Chikungunya-Virus (CHIKV) sei der Erreger des Chikungunya-Fiebers (CHIKF) und werde aufgrund wissenschaftlicher Daten als ein neu auftretendes Arbovirus eingestuft. Seit der ersten Identifizierung dieses Virus in Tansania im Jahr 1953 sei CHIKV für viele Ausbrüche verantwortlich gewesen, die in den betroffenen Ländern ernste wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme verursacht hätten. Obwohl die meisten Fälle in Brasilien, Indien und Thailand (tropische und subtropische Regionen) auftreten würden, sei es 2007 erstmals zu einem Ausbruch von autochthonen CHIKV-Infektionen in Europa (Italien) gekommen. In den Jahren 2010 und 2014 seien auch in Frankreich autochthone Fälle gemeldet worden.CHIKV-Symptome wie Schmerzen am Bewegungsapparat könnten über Monate bis Jahre anhalten. Bis heute gebe es weder einen Impfstoff noch spezifische antivirale Therapien, was den EVT894 zu einem potenziell äußerst wichtigen Antikörper gegen CHIKV mache. In letzter Zeit hätten einige indirekte antivirale Medikamente, die auf Wirtsfaktoren abzielen würden, in vitro gute Ergebnisse erzielt, aber nach den Forschungen berge dieser Ansatz das Risiko, das physiologische Gleichgewicht der Wirtsfaktoren zu stören, was zu ernsthaften unerwünschten Wirkungen führen könne.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, erwartet weiterhin positive Effekte aus der F&E-Strategie und bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Evotec-Aktie und erhöht sein Kursziel von EUR 29,00 auf EUR 36,50. Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von +13%. (Analyse vom 03.02.2021)Disclosures:Weder die Oddo Seydler Bank AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysiertenUnternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "Evotec SE": iii