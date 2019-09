Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,77 EUR +0,97% (17.09.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,77 EUR -0,67% (17.09.2019, 18:16)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.09.2019/ac/a/t)



HamburgKulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Den 14. August würden Evotec-Anleger nicht so schnell vergessen. An diesem Tag habe das Biotech-Unternehmen im Zuge der Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie sei dennoch kräftig in die Knie gegangen. Seit fünf Wochen arbeite der Titel den Kurssturz auf. Die Zeit für ein Comeback scheine reif.Der Rücksetzer habe es in sich gehabt. Mit der Präsentation des Halbjahresberichts habe die Evotec-Aktie noch bei 25,70 Euro notiert. Doch dann sei es abwärts gegangen. Den vorläufigen Tiefpunkt habe die Aktie eine Woche nach der Vorlage der Halbjahreszahlen am 21. August bei 18,19 Euro markiert. Seitdem arbeite der Titel an einer Stabilisierung - und dem überfälligen Comeback.Zahlreiche Kaufempfehlungen und vielversprechende Einschätzungen vonseiten der Analysten seien nach dem Kursrutsch bislang mehr oder weniger verpufft. Auch Insiderkäufe des Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler hätten der Aktie des Biotechunternehmens bisher nicht auf die Sprünge geholfen.Das könnte sich bald ändern. Denn operativ stimme das Bild. Fundamental gebe es nichts zu bemängeln. Das Unternehmen sei an einer Vielzahl hochinteressanter Projekte beteiligt, die das Potenzial hätten, in den kommenden Jahren für starke News zu sorgen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: