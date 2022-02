XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

28,48 EUR +0,81% (17.02.2022, 10:17)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVT



NASDAQ OTC-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (17.02.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec: Schock schon bald verdaut - AktienanalyseDämpfer für die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF): Der Wirkstoffforscher muss bei der Kooperation mit Bayer einen Rückschlag hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Partner stelle die Entwicklung des Medikamentenkandidaten Eliapixant gegen chronischen Husten ein, weil nach der Auswertung von Studiendaten kein ausreichend hohes Nutzen-Risiko-Verhältnis mehr gesehen werde. Evotec erhalte nun die Rechte zurück. Obwohl die Entscheidung keinerlei Einfluss auf die Unternehmensziele des Aktionsplans 2025 habe, sei der Titel um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Analysten würden den Wert von Eliapixant auf zwei bis drei Euro je Evotec-Aktie taxieren. Insofern sei der Kursverlust, der in der Spitze mehr als sechs Euro betragen habe, wohl übertrieben. Dafür würden auch die zahlreichen anderen Kooperationen sprechen, welche die Hamburger in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen hätten.Kürzlich seien zwei neue dazu gekommen: Vor wenigen Wochen habe das Evotec-Management eine Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit Eli Lilly im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes einfädeln können. Insgesamt betrage der mögliche Gesamtwert der Zusammenarbeit bis zu eine Mrd. Dollar. Dann sei eine Forschungspartnerschaft mit Boehringer Ingelheim gefolgt. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf die Modellierung von Augenkrankheiten durch den Einsatz von induzierten pluripotenten Stammzellen sowie die Entdeckung von Zielstrukturen und Wirkstoffen. Da weltweit Millionen Menschen von Augenerkrankungen betroffen seien und ein hoher ungedeckter Bedarf an neuen Therapeutika bestehe, berge die Zusammenarbeit großes Potenzial.Aufgrund der guten Perspektiven können Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 6/2022)Börsenplätze Evotec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:28,45 EUR +0,57% (17.02.2022, 10:27)