Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (02.08.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Firmenchef Werner Lanthaler präsentiere seinen Anteilseignern aussichtsreiche Allianzen fast wie am Fließband. In Q1 sei ein weiterer Deal mit Sanofi bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten kommuniziert worden. Highlight in Q2 sei ein erneuter Deal mit Celgene gewesen. Die Amerikaner stünden auf Evotec. Bereits die Vereinbarung mit Celgene aus Dezember 2016 in Bezug auf neurodegenerative Erkrankungen habe der CEO als "eine der besten Partnerschaftsabkommen in unserer Historie" bezeichnet.Klappe davon nur ein Teil, liege das Potenzialvolumen für Evotec bei 1 bis 2 Mrd. Euro. Jetzt also wieder Celgene. Die neue Vereinbarung könnte den Deal aus 2016 noch weit übertrumpfen. Evotec und Celgene würden bei der Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie zusammenarbeiten. Ein Ritterschlag! Onkologie sei das Herzstück von Celgene. "Das ist durchaus ein besonderer Deal für Evotec. Celgene ist Innovationsführer in der Onkologie", habe Lanthaler im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Bemerkenswert dabei sei, dass die Amerikaner innerhalb recht kurzer Zeit bereits wieder mit Evotec enger würden zusammenarbeiten wollen.Celgene mache dies sicherlich nicht aus christlicher Nächstenliebe zu den Hamburgern, sondern schlicht aus eigenem Interesse. Dies zeige wiederum wie gut Evotec tatsächlich sei, wenn Celgene in der Onkologie auf das Know-how von Evotec setze. Die Vereinbarung habe in Q2 für eine Vorabzahlung von 65 Mio. USD gesorgt. Zudem erhalte das Unternehmen signifikante Meilensteinzahlungen sowie zweistellige Royalties bei jedem Projekt. "Die gesamte Allianz hat für Evotec ein Potenzial von mehreren Milliarden", so Lanthaler.Getrocknet sei die Tinte inzwischen auch bei der im März dieses Jahres prognostizierten Vereinbarung mit Sanofi bei Infektionskrankheiten. Im Rahmen der Vereinbarung werde Evotec Sanofis Antiinfektiva-Einheit sowie das damit verbundene Antiinfektiva-Forschungsportfolio (ca. 15 Projekte) in ihre Organisation integrieren und über 100 Wissenschaftler von Sanofi übernehmen. Zudem habe Sanofi jüngst eine Vorabzahlung von 60 Mio. Euro geleistet und werde auch über die nächsten fünf Jahre die entsprechenden Kosten für die Forschung und Entwicklung übernehmen.Durch die Transaktion mit Celgene und auch Sanofi habe Lanthaler die Kasse des Unternehmens kräftig gefüllt. Während andere Biotechunternehmen immer wieder ihre Investoren zur Kasse bitten würden, mache der Evotec-CEO gute Deals. Per Ende Januar sei die Kasse mit knapp 80 Mio. Euro gefüllt gewesen. Inzwischen dürften es mehr als 150 Mio. Euro sein. "Wir verfügen über eine sehr komfortable Liquidität und werden beginnen, unser Darlehen von über 140 Mio. Euro, welches wir im Rahmen des Kaufs von Aptuit aufgenommen haben, früher als geplant zurückzubezahlen". Eine Kapitalerhöhung sei bei Evotec somit erst einmal nicht geplant.Angesichts der Vielzahl an Nachrichten im zweiten Quartal würden die Experten mit einem starken Zahlenwerk rechnen. Sie würden ein Rekord-EBITDA von mehr als 20 Mio. Euro in Q2 für möglich halten. Lanthaler habe sich dazu nicht äußern wollen. "Unser 1. Halbjahr ist sehr gut verlaufen. Wir untermauern unsere Prognose für das Jahr 2018 sehr glaubwürdig. Der Bereich EVT Execute entwickelt sich wie gewohnt stark. Besonders stolz sind wir aber darauf, dass sich EVT Innovate wirklich exzellent entwickelt, was in dieser Form vermutlich keiner erwartet hat."Im Gesamtjahr solle der Umsatz um mindestens 30% auf über 335 Mio. Euro wachsen. Das bereinigte EBITDA werde um ca. 30% auf ca. 75 Mio. Euro wachsen. Pro Quartal schreibe Evotec ca. 8.5 Mio. Euro ab, wovon etwa 6 Mio. Euro auf Kaufpreisallokationen entfallen würden. Die Forschungs- und Entwicklungskosten würden sich auf 20 bis 30 Mio. Euro belaufen. Aufgrund der Transaktion mit Sanofi würden sich diese Ausgaben jedoch um 15 bis 20 Mio. Euro erhöhen, was aber keinen Einfluss auf das EBITDA habe, da diese Kosten von Sanofi gedeckt würden.Nachdem Evotec im ersten Halbjahr 2018 operativ gut Gas gegeben habe, wolle sich Lanthaler bis Jahresende nicht ausruhen. "Das Jahr ist noch lange. Ich wäre eher enttäuscht, wenn wir bis Jahresende keine größeren Allianzen mehr abschließen". Die Aktie von Evotec habe sich von Tiefs im Mai bei Kursen unter 13 Euro wieder deutlich erholt und notiere aktuell bei knapp 18 Euro. Die Experten würden es für sehr gut möglich halten, dass die Aktie bis Jahresende auf neue Rekordhochs klettere. 2017 hätten die Anteilsscheine bereits bei über 22 Euro gehandelt. Helfen werde dabei übrigens auch die Umstellung der Indices seitens der Deutschen Börse.Die Evotec-Aktie sollte ab September nicht nur im TecDAX notiert sein, sondern auch MDAX, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 02.08.2018)