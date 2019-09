Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (26.09.2019/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Biotechunternehmen Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) geht eine gewinnbringende Allianz mit dem Pharmaunternehmen Takeda Pharmaceutical ein, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.In Zukunft werde Evotec dadurch die Entwicklungsverantwortung von mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogrammen übernehmen.Die Hamburger Biotechfirma Evotec verzeichne eine beeindruckende Gewinnentwicklung. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sei der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen von EUR 38,6 Mio. auf EUR 58,2 Mio. gestiegen. Trotz des grundsätzlich schwierigen Marktumfelds, in dem einige Unternehmen ihre Gewinnprognosen senken würden, solle diese positive Entwicklung laut Konzernchef Werner Lanthaler andauern. Das könne besonders darauf zurückgeführt werden, dass einige große Pharmaunternehmen die Forschung und Entwicklung ihrer Medikamente auslagern würden, wovon der Forschungsdienstleister Evotec profitiere.Eines der Pharmaunternehmen, welches plane, seine Forschung und Entwicklung auszulagern, sei der japanische Konzern Takeda Pharmaceutical. Evotec habe am vergangenen Dienstag die Allianz der beiden Unternehmen bekannt gegeben, was die Aktie am Handelsende mit einem Plus von 2,8% zum zweitstärksten Wert im MDAX gemacht habe. Das Ziel der Partnerschaft sei es, mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogramme auszusetzen, für die Evotec die Entwicklungsverantwortung übernehme. Diese Programme würden sich auf die vier therapeutischen Kerngebiete von Takeda Pharmaceutical beziehen: Onkologie, Gastroenterologie, Neurologie sowie seltene Krankheiten. Neben einer einmaligen Vorabzahlung und mehrstufigen Beteiligungen an potenziellen Umsätzen erhalte Evotec Anspruch auf diverse Meilensteine, die mehr als 170 Millionen US-Dollar pro Wirkstoffforschungsprogramm ausmachen könnten.Evotec sei ein weltweit tätiges Biotechunternehmen mit Sitz in Hamburg. Innerhalb ihres täglichen Geschäfts betreibe das Unternehmen sowohl eigenständige als auch integrierte Wirkstoffforschung und Wirkstoffentwicklung, um alle verbundenen Aktivitäten abzudecken. Allianzen bestünden unter anderem mit führenden Pharmaunternehmen wie Bayer HealthCare, Sanofi, Boehringer Ingelheim oder Hoffmann-La Roche. Durch diese gewinnbringenden Kooperationen habe Evotec seinen Umsatz innerhalb der letzten fünf Jahre kontinuierlich steigern und das Geschäft weiter ausbauen können. Dieses Wachstum könne auf der einen Seite durch die Verbesserung der Auftragslage und auf der anderen Seite durch zahlreiche von Evotec durchgeführte Unternehmenszukäufe begründet werden. Dabei generiere Evotec Umsätze insbesondere durch die Erfüllung von festgelegten Entwicklungsmeilensteinen sowie verbundenen Umsatzbeteiligungen.Nach der Bekanntmachung, dass Evotec eine weitere langjährige Allianz mit Takeda Pharmaceutical beschlossen habe, sei der Aktienkurs des Hamburger Unternehmens auf EUR 20,96 angestiegen. Hierbei würden alle acht beobachtenden Analysten das Wertpapier mit "kaufen" einstufen und versähen es mit einem Kursziel von EUR 25,00 bis EUR 33,00.Die Evotec-Aktie werde aktuell bei EUR 20,28 (25.09.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 26,91 gelegen (26.07.2019), das Jahrestief bei EUR 17,745 (03.01.2019). Bei Bloomberg würden alle acht Analysten die Aktie auf "buy" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 28,63 gesetzt. (Ausgabe September 2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link