Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,19 EUR +2,28% (06.09.2019, 14:51)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (06.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Am heutigen Handelstag steche die Evotec-Aktie positiv im MDAX heraus und könne über drei Prozent zulegen. Kursrelevante News seien von Unternehmensseite nicht zu verzeichnen. Jedoch habe Evotec die Teilnahme an einigen Investorenkonferenzen angekündigt, die für frischen Schwung in den nächsten Wochen sorgen könnten.Mitglieder des Vorstandes würden auf einer Vielzahl an Investorenkonferenzen in den nächsten Wochen teilnehmen - entweder Finanzvorstand Enno Spillner oder der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Lanthaler.Gut möglich, dass die Vorstände auf den Konferenzen wieder den ein oder anderen wichtigen Kontakt knüpfen würden, aus dem neue Kooperationen respektive Allianzen entstehen könnten. Dass die Evotec-Aktie dennoch am Freitag kräftig steigt, könnte dem hohen Engagement an Shortsellern geschuldet sein, die vor dem Wochenende noch Positionen glattstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zudem habe gestern die Deutsche Bank die positive Einschätzung zur Evotec-Aktie in einer aktuellen Studie bestätigt. (Analyse vom 06.09.2019)Börsenplätze Evotec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:20,15 EUR +2,15% (06.09.2019, 14:35)