Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.



Börsenplätze Evotec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

32,49 EUR -1,22% (02.02.2021, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

32,44 EUR -1,67% (02.02.2021, 16:02)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (02.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das neue Jahr sei bei Evotec fulminant gestartet. Gleich mehrere positive News habe das Hamburger Biotech-Unternehmen in den vergangenen Wochen veröffentlichen können. Dies sei auch an der Börse honoriert worden. Das Papier habe seinen im November gestarteten Aufwärtstrend fortsetzen können. Mittlerweile hätten sich auch einige Shortseller aus dem Papier ganz oder zumindest teilweise verabschieden müssen. Die Schieflage von Melvin habe kurzzeitig sogar für ein regelrechtes Kursfeuerwerk bei der Aktie von Evotec gesorgt.Gleich zu Jahresbeginn habe Evotec einen Meilenstein aus der Kooperation mit Bristol Myers Squibb (BMS) melden können. BMS habe sich entschieden, das gemeinsame Portfolio um ein zusätzliches Wirkstoffforschungsprojekt zu erweitern. Dadurch sei eine Zahlung an Evotec in Höhe von sechs Millionen US-Dollar ausgelöst worden.Weitere starke Meldungen seien gefolgt - beispielsweise der Auftrag, den die in Seattle, USA ansässigen Tochtergesellschaft Just - Evotec Biologics vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium ("DOD") erhalten habe. Dieser habe ein Volumen von 28,6 Millionen Dollar und beziehe sich auf die Herstellung monoklonaler Antikörper ("mAbs") zur Behandlung und Prävention von Covid-19.Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, habe kommentiert: "Evotec bleibt dem weltweiten Kampf gegen Infektionskrankheiten wie Covid-19 verschrieben. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass wir zukünftigen Pandemien mit einem erweiterten Baukasten mit neuartigen therapeutischen Antikörpern begegnen können. In unserer Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium ist es uns gelungen, in nur sechs Monaten monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu selektieren und einen hocheffizienten Herstellungsprozess zu entwickeln. Wir fühlen uns geehrt, die Zusammenarbeit dieser monoklonalen Antikörper als bevorzugter Dienstleister des DOD fortzusetzen."Die Aktie von Evotec sei bislang ein beliebtes Ziel von Shortsellern gewesen. Insbesondere Melvin Capital habe eine besonders hohe Position gehalten. Anfang Januar habe Melvin noch gut 6,2 Prozent der Evotec-Aktien netto leerverkauft. Mittlerweile hätten die Amerikaner den Anteil auf 2,5 Prozent zurückgefahren. Insgesamt seien aber noch immer fast fünf Prozent der Evotec-Aktien von verschiedenen Shortsellern netto leerverkauft.Kaufen und auf langfristig liegen lassen, lautet hier die Devise, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Kurzfristig könnte die Aktie eine kleine Konsolidierungsphase durchlaufen. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.