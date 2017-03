EVT Innovate entwickelt Wirkstoffforschungsprogramme und Forschungsprojekte, sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen. Ziel ist es, diese Projekte in Kooperationen mit Partnern zu überführen, die neben Abschlagszahlungen und laufenden Forschungszahlungen auch über zusätzliches finanzielles Potenzial durch Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen verfügen.



EVT EXECUTE - GLOBAL FÜHREND IN DER WIRKSTOFFFORSCHUNG



In 2016 zeigte EVT Execute eine starke operative Performance, die auch durch wichtige Meilensteinerreichungen in Kooperationen mit Bayer, Boehringer Ingelheim und Padlock belegt wurde. Darüber hinaus ging Evotec neue Wirkstoffforschungsallianzen ein, u.a. mit Pierre Fabre im Bereich Substanzverwaltung vom Toulouse-Standort aus, sowie mit C4X Discovery, Forge Therapeutics, UCB und Antibiotic Research UK ("ANTRUK"). Die Allianz mit ANTRUK belegt den anhaltenden Trend einer steigenden Anzahl von Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen, die Evotecs Wirkstoffforschungsplattform nachfragen. Zahlreiche Kooperationen wurden im Jahr 2016 verlängert, darunter auch die Wirkstoffforschungsallianz mit Genentech.



Der Unternehmensstrategie entsprechend, ihren Kunden die modernsten technologischen Plattformen bereitzustellen, setzte Evotec die Erweiterung ihrer Wirkstoffforschungsplattform fort, indem das Unternehmen eine nicht exklusive Lizenz für die führende Genome Editing-Technologie CRISPR-Cas9 vom Broad Institute sowie eine Lizenz für Triannis hochmoderne transgene Technologie erworben hat. Darüber hinaus hat Evotec Ende 2016 die Akquisition von Cyprotex PLC bekannt gegeben, die ihre Plattform um weltweit führende, hochwertige Leistungen im Bereich ADME-Tox erweitert und ihre Führungsposition in der Wirkstoffforschung stärkt. Die Integration von Cyprotex in den Evotec-Konzern verläuft planmäßig und neue große strategische Verträge werden derzeit verhandelt. Zu Beginn des Jahres 2017 hat Cyprotex neue Räumlichkeiten im Alderley Park bezogen. Dies führt zu einer Erweiterung und Konsolidierung der Cyprotex-Standorte in UK in eine erstklassige wissenschaftliche Einrichtung.



Im vierten Quartal 2016 haben die National Institutes of Health ("NIH") ihren Vertrag mit Evotec (US) im Bereich Substanzverwaltung beendet. Evotec hat über viele Jahre die Substanzverwaltungsaktivitäten vom NIH von ihrem Standort in South San Francisco gesteuert. Evotec wird ihre Substanzverwaltungseinrichtung in San Francisco in der ersten Jahreshälfte 2017 schließen und jegliche Auftragsarbeiten zu ihrem Standort in Branford verlagern. Infolgedessen wurde im Jahr 2016 eine Wertberichtigung des Firmenwerts in Höhe von 4,0 Mio. EUR vorgenommen.



EVT INNOVATE - ERFOLGREICHES JAHR 2016



Im Portfolio des EVT Innovate-Segments konnten 2016 sehr gute wissenschaftliche und kommerzielle Fortschritte erzielt werden, die sich in einer starken Performance des Segments widerspiegeln. Das Segment stellte mit dem Beginn einer neuen fünfjährigen Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Nierenerkrankungen mit Assets aus dem proprietären CureNephron-Portfolio erneut die Fähigkeit unter Beweis, vielversprechende, frühe wissenschaftliche Ansätze in Partnerschaften mit Pharmaunternehmen zu überführen. Zudem beschleunigte EVT Innovate ihre Cure X-/Target X-Initiativen, u.a. mit dem TargetNASH-Programm gemeinsam mit Ellersbrook GmbH & Co. KG und mit TargetBiSM mit ex scientia (UK) zur Erforschung und Entwicklung bispezifischer, first-in-class niedermolekularer Immunonkologie-Therapeutika. Im ersten Quartal 2016 erhielt Evotec eine Forschungsförderung von der The Michael J. Fox Foundation, um das TargetαSN-Programm (Alpha-synuclein) zur Behandlung von Parkinson weiterzuentwickeln. Darüber hinaus konnte Evotec bekannt geben, dass ein erstes Programm innerhalb der strategischen Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose in eine klinische Phase-I-Studie überführt wurde.



In den vergangenen Jahren hat Evotec erhebliche Ressourcen für den Aufbau ihrer einzigartigen iPSC-Plattform (induzierte pluripotente Stammzellen) aufgewendet, um das iPSC-basierte Wirkstoffscreening zu industrialisieren. Evotec hat eine hinsichtlich Durchsatz, Reproduzierbarkeit und Belastbarkeit industrialisierte iPSC-Plattform aufgebaut, die den höchsten Branchenstandards gerecht wird. Basierend darauf ist Evotec im Dezember 2016 eine strategische Wirkstoffforschungs- und -entwicklungskooperation mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung erhielt Evotec eine Vorabzahlung in Höhe von 45 Mio. $ und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Mio. $ sowie Umsatzbeteiligungen im unteren zweistelligen Prozentbereich aus den jeweiligen einlizenzierten Programmen. Der Einsatz von patienteneigenen Krankheitsmodellen im Wirkstoffscreening stellt einen Paradigmenwechsel dar, da er direkt zu Beginn des Wirkstoffforschungsprozesses ermöglicht, die Relevanz für die menschliche Erkrankung zu testen.



Im März 2016 gab Evotec die Ausgründung des Unternehmens Topas Therapeutics GmbH auf dem Gebiet der nanopartikelbasierten Therapie zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen bekannt. Diese Firmengründung von Topas Therapeutics ist das erste Beispiel für die Beschleunigung von Evotecs Geschäftsmodell, vielversprechende Programme mit zusätzlichem Upside-Potenzial in neue Firmenausgründungen zu überführen oder in interessante Projekte zu investieren. Darüber hinaus investierte Evotec im Rahmen ihrer EVT Innovate-Strategie in Unternehmen, z. B. in Carrick Therapeutics Ltd. und Eternygen GmbH, um die Wirkstoffforschung und Produktentwicklung zu beschleunigen.



EVT Innovate verfolgt zudem bei der Identifizierung neuer Innovationen neue Ansätze, um diese entlang der Wirkstoffforschungswertschöpfungskette voranzubringen. Im November 2016 gab Evotec die hochinnovative, strategische LAB282-Partnerschaft mit der University of Oxford bekannt, die sich auf die beschleunigte Umsetzung von Ergebnissen der biomedizinischen Grundlagenforschung der Oxford University in neue Therapeutika fokussiert. Innerhalb von drei Monaten nach dem Start der LAB282-Partnerschaft wurden zwei Projekte aus einer großen Auswahl erstklassiger Projektvorschläge, die verschiedene therapeutische Gebiete und Modalitäten abdecken, ausgewählt. Diese Bemühungen, die auch als "BRIDGE" bezeichnet werden, konzentrieren sich auf die kapitaleffiziente Überführung akademischer Forschung in potenziell transformative Pharmaprojekte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine erste Forschungskooperation im Rahmen der French Academic Bridge mit Inserm im Bereich Onkologie verzeichnen. Inserm ist die private Tochtergesellschaft des French National Institute of Health and Medical Research und ist die einzige öffentliche französische Forschungseinrichtung, die sich ausschließlich auf die menschliche Gesundheit und medizinische Forschung konzentriert.



Im ersten Quartal 2016 informierte Janssen Pharmaceuticals, Inc. Evotec über die Absicht, die Lizenzvereinbarung über den NMDA-Antagonisten EVT100 mit Wirkung zum August 2016 zu beenden. Infolgedessen hat Evotec die Rechte zurückerlangt. Die Beendigung des EVT100-Vertrags mit Janssen führte zu einer vollständigen Wertberichtigung der EVT100-Serie im ersten Quartal 2016 in Höhe von 1,4 Mio. EUR. Nach Ende der Berichtsperiode wurde Evotec von Janssen Pharmaceuticals, Inc. über die angestrebte Beendigung der TargetAD-Partnerschaft informiert. Evotecs klinische Entwicklungsprogramme (EVT201 und EVT401) mit den chinesischen Partnern JingXin und CONBA verlaufen nach Plan.



3. NOVO A/S NEUER STRATEGISCHER LANGFRISTIGER AKTIONÄR VON EVOTEC (NACH ENDE DER BERICHTSPERIODE)



Am 09. Februar 2017 gab Evotec bekannt, dass Novo A/S im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung 90,3 Mio. EUR investiert und dafür Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 6,87 pro Aktie zeichnete. Dies entsprach dem XETRA-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 09. Februar 2017 ohne Abschlag und führte zu einem Anteil von ca. 8,9% nach der Kapitalerhöhung. Diese Investition ermöglicht es Evotec, ihre Strategie zu beschleunigen, ihr branchenführendes Plattform- und das Outsourcing-Angebot zu erweitern sowie vielversprechende Cure X- und Target X-Initiativen mit führenden akademischen Partnern und Biotechnologieunternehmen aufzubauen. Mittlerweile hält Novo A/S mehr als 10% der Evotec-Aktien.



4. PROGNOSE 2017



FORTSETZUNG DER STARKEN PERFORMANCE ERWARTET



Ab 2017 richtet sich die Umsatzprognose auf den Gesamtumsatz des Konzerns und nicht länger auf den Basisumsatz (vor Umsätzen aus Meilensteinen, Abschlagszahlungen und Lizenzen). Das Erreichen individueller Meilensteine bezieht sich auf einzelne Ereignisse, die bestimmte Unsicherheits- und Risikoprofile aufweisen, über die Evotec keine vollständige Kontrolle hat. Infolge einer zunehmenden Anzahl von Projekten mit Anspruch auf Meilensteinen werden, unter Berücksichtigung der Erfolgswahrscheinlichkeiten, meilensteinbasierte Umsätze in ihrem Gesamtumfang besser prognostizierbar. Insgesamt tragen Meilensteine zunehmend zum Umsatz und zur Profitabilität des Unternehmens bei.



Prognose 2017 Ergebnis 2016

Konzernumsatz Mehr als 15% Wachstum 164,5 Mio. EUR

Bereinigtes Konzern-EBITDA1) Signifikanter Anstieg gegenüber 2016 36,2 Mio. EUR

F+E-Aufwendungen Etwa 20 Mio. EUR 18,1 Mio. EUR



1) EBITDA ist die Abkürzung für "Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation", d. h. das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie das komplette nicht-operative Ergebnis werden aus dem EBITDA herausgerechnet. Das EBITDA wird um Änderungen der bedingten Gegenleistung und Erträgen aus negativem Unterschiedsbetrag bereinigt.





ANMERKUNG



Die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 sind nicht vollständig vergleichbar. Der Unterschied ergibt sich hauptsächlich aus der Akquisition von Evotec (France) SAS, die zum 01. April 2015 wirksam wurde, sowie aus der Akquisition von Cyprotex PLC ("Cyprotex"), die zum 14. Dezember 2016 wirksam wurde. Die Ergebnisse von Evotec (France) SAS sind in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für 2016 vollständig enthalten, während sie im Vergleichszeitraum des Vorjahres nur teilweise enthalten waren (nur enthalten in den Quartalen 2-4). Die Ergebnisse von Cyprotex werden ab dem 14. Dezember 2016 in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Mit Wirkung zum 09. Dezember 2015 erwarb Evotec zudem 51% der Anteile an der Panion Ltd, London (UK). Diese Akquisition wurde seit diesem Datum vollständig konsolidiert.



ÄNDERUNGEN IN DER DARSTELLUNG



Der veröffentlichte Abschluss beinhaltet Änderungen in der Darstellung der Geschäftsjahre 2015 und 2016. Seit dem 01. Januar 2016 werden die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von TEUR 1.908 (2015: TEUR 2.860) nicht mehr separat ausgewiesen, sondern verursachungsgerecht den jeweiligen Funktionsbereichen in der Gewinn- und Verlustrechnung zugeordnet. Die Vergleichsperiode des Vorjahrs wurde entsprechend geändert, was zu höheren Herstellkosten der Umsätze führte. Durch diese Änderung der Darstellung sollen relevantere Informationen bereitgestellt werden.



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. (28.03.2017/ac/a/t)





