Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (14.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Die Aktie präsentiere sich nach dem jüngsten Rücksetzer erneut stark. Der Wert gewinne am heutigen Donnerstag 0,6% auf 21,28 Euro. Damit nähere sich die Aktie erneut dem vor Kurzem bei 22,41 Euro markierten Zwischenhoch. Knapp darüber verlaufe außerdem das Mehrjahreshoch bei 23,36 Euro, das im September vergangenen Jahres markiert worden sei. Gelinge der Ausbruch, würde dies ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten. Im 12-Monats-Vergleich präsentiere sich die Aktie ohnehin weiter enorm stark. Hier rangiere sie hinter Carl Zeiss Meditec, Nemetschek, MTU Aero Engines und Puma mit einem Plus von 37% auf Rang 5 der besten MDAX-Werte.Anleger würden derzeit gespannt auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2018 warten. Diese seien für den 28. März geplant. Interessant werde zudem, was der Vorstandschef Werner Lanthaler zu sagen habe. Der Ausblick könnte wegweisend für die kurzfristige weitere Entwicklung der Aktie werden. "Der Aktionär" zähle die Aktie ganz klar weiter zu seinen Favoriten.Anleger sollten bei der Evotec-Aktie ihre Gewinne von mittlerweile rund 23% seit der Empfehlung weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 14,20 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 14.03.2019)