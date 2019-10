Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,735 EUR -0,53% (25.10.2019, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,74 EUR -0,30% (25.10.2019, 15:08)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (25.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen, immer mehr Meilensteine, viele neue aussichtsreiche Deals - und dennoch komme die Aktie von Evotec einfach nicht in die Gänge. Seit dem Julihoch 2019 bei 27,29 Euro habe das Papier fast ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Derzeit hänge das Papier wie festgenagelt unter der insbesondere psychologisch wichtigen Marke von 20 Euro fest.Ein Grund sei hier sicher das hohe Engagement von Shortsellern. Diese hätten zuletzt sogar noch einmal ihre Positionen ausgebaut. Insgesamt würden sich die Netto-Leerverkaufspositionen mittlerweile auf 8,46 Prozent der Aktien von Evotec belaufen. Größter Leerverkäufer sei Melvin Capital Management mit 4,96 Prozent.Doch genau diese hohe Leerverkaufsposition könnte sich mittelfristig zum Kurstreiber umkehren. Nämlich dann, wenn Evotec wieder mit fundamental extrem starken News auftrumpfen könne und die Aktie wieder zu laufen beginne. Dann könnten die Leeverkäufer recht schnell gezwungen werden, ihre Positionen zu reduzieren. Dies würde eine Erholungsbewegung noch einmal beschleunigen. Noch heiße es für Evotec-Aktionäre aber, Geduld beweisen.Einen kleinen, aber vielversprechenden Deal habe Evotec erst in der laufenden Woche vermelden können. Evotec habe am Mittwoch den Start von LAB555, eine akademische BRIDGE-Partnerschaft mit Integra Holdings und Yissum, dem Technologietransferunternehmen der Hebrew University in Jerusalem, veröffentlicht. Ziel der Partnerschaft sei die beschleunigte Wirkstoffforschung und -entwicklung durch effiziente Translation frühphasiger Forschungsprojekte aus der Hebrew University, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: