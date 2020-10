Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (08.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec und der Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (früher: Celgene) würden ihre Forschungspartnerschaft ausweiten. Im Rahmen der seit 2016 laufenden Allianz zur Identifizierung von Therapiemöglichkeiten für neurodegenerative Erkrankungen hätten die Partner einen weiteren Ansatz mit Blick auf die Alzheimer-Krankheit ins Portfolio aufgenommen. Das habe Evotec am Donnerstag mitgeteilt. In diesem Zuge erhalte Evotec den Angaben zufolge eine Zahlung in Höhe von sechs Millionen Dollar.Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, habe kommentiert: "Wir freuen uns sehr, unsere strategische neurowissenschaftliche Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb erneut auszuweiten. Unser gemeinsames Portfolio wächst in der Breite aber - was noch wichtiger ist - auch in der Tiefe, da in den meisten Projekten bedeutende Fortschritte erzielt werden."Die heutige Meldung habe die Baader Bank zum Anlass genommen, ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Evotec zu bestätigen. Sie habe die Aktie auf "add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Entwicklungsplattform iPSC des Hamburger Wirkstoffforschers erweise sich als ansprechende Alternative zu herkömmlichen Entwicklungsansätzen in der Pharmaindustrie, habe Analyst Bruno Bulic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Bulic schätze das Marktvolumen für Mittel gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Schizophrenie insgesamt auf über 60 Milliarden Dollar.Die Aktie von Evotec habe zunächst mit einem kräftigen Plus reagiert, im Laufe des Vormittags habe sie jedoch erneut den Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben müssen. Nach wie vor seien bei Evotec Shortseller am Werk. In den vergangenen Wochen seien die Netto-Leerverkaufspositionen auf 11,8 Prozent aller Evotec-Aktien ausgeweitet worden. "Der Aktionär" bleibe langfristig aber weiter äußerst zuversichtlich. Langfristig dürfte sich auch der Kurs der fundamental starken Entwicklung wieder anpassen und den Weg nach oben einschlagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.