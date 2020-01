Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,93 EUR +1,40% (10.01.2020, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,97 EUR +2,00% (10.01.2020, 11:00)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (10.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der Biotech-Titel sei nach einer kurzen Schwäche rund um das vergangene Wochenende wieder auf dem Pfad nach oben. Am Donnerstag sei die Evotec-Aktie um 3,4 Prozent auf 23,52 Euro gestiegen und habe so an ihre freundliche Tendenz der vergangenen beiden Handelstage angeknüpft. Sie sei damit in ihren Rally-Modus zurückgekehrt, den sie im Dezember eingeschlagen habe. Zum Wochenschluss gewinne Evotec am frühen Vormittag erneut zwei Prozent auf 23,97 Euro und sei damit hinter Dürr der zweitstärkste MDAX-Wert des Tages.Evotec habe am Donnerstag gemeldet, die Zusammenarbeit mit Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) im Bereich der Frauengesundheit auszubauen. Die Entwicklungspartnerschaft sei zunächst auf fünf Jahre angelegt, habe es geheißen. Das Biotechunternehmen erhalte von Bayer eine Vorabzahlung in Höhe von 6,5 Mio. Euro sowie 10 Mio. Euro an Forschungszahlungen über fünf Jahre. Zudem seien Meilensteinzahlungen von insgesamt mehr als 330 Mio. Euro möglich.Die Nachricht folge auf ähnliche positive Meldungen der vergangenen Tage. Zuletzt hätten mehrere Meilensteinzahlungen eingestrichen werden können, u.a. von Celgene und Sanofi.Zu Jahresbeginn habe die Evotec-Aktie noch kurz über die 24-Euro-Marke geschaut, dann aber sei sie zwei Tage lang abgerutscht. Der am Montag vollzogene Fall unter die 200-Tage-Linie habe sich aber als Fehlausbruch nach unten erwiesen. Über 24,17 Euro winke dem Papier nun der höchste Stand seit August vergangenen Jahres.Die jüngste Bayer-Meldung komme gerade recht. In der kommenden Woche werde der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler auf der in der Branche enorm wichtigen 38th J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, USA, das Unternehmen vertreten. Lanthaler werde am 16.01. um 11 Uhr (lokale Zeit) eine Präsentation halten. DER AKTIONÄR bleibe weiterhin ganz klar positiv gestimmt, was die Entwicklung der Evotec-Aktie angehe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die Gewinne laufen zu lassen - auch für einen Neueinstieg in die Evotec-Aktie ist es noch nicht zu spät. (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link