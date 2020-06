XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.06.2020/ac/a/t)



Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie gehören Pharma- und Biotechaktien zu den Anlegerlieblingen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen der Lockdown-Anordnungen sei bei vielen Konzernen aber auch die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit gefährdet. Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) habe jedoch rechtzeitig Maßnahmen getroffen. "Für den Moment sind wir froh, dass unsere Geschäftstätigkeit in allen operativen Bereichen auch in dieser Situation aufrechterhalten werden kann", so die Hamburger.Im Kampf gegen Covid-19 sei das Unternehmen gleich an mehreren Fronten vertreten. Zum einen sei Evotec Teil der NIH-geführten Initiative ACTIV (engl. Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines), einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit dem Ziel, einen Rahmen für die Priorisierung von Impf- und Wirkstoffentwicklung zu schaffen, klinische Studien zu beschleunigen, Zulassungsprozesse zu koordinieren und/oder Mittel der Partner gemeinsam zu nutzen, um auf Covid-19 und zukünftige Pandemien schnell reagieren zu können. Zum anderen engagiere sich das Unternehmen in "COVID R&D", der globalen Crowdsourcing-Initiative im Bereich der pharmazeutischen F+E führenden Unternehmen, und unterstütze vor Ort einige Krankenhäuser mit Analysen für ihre Tests.Die aussichtsreichste Initiative sei eine Kooperation mit dem vom US-Verteidigungsministerium beauftragten Unternehmen Ology Bioservices bei der Suche nach passenden Antikörpern gegen SARS-CoV-2. Finanzielle Details seien zwar nicht genannt worden. Mit der Vereinbarung beweisen die Deutschen aber erneut, dass sich deren Aktie gut als Langfristinvestment eignet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2020)