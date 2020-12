XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

28,51 EUR +0,92% (18.12.2020, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

28,42 EUR +1,50% (18.12.2020, 15:03)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (18.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach dem Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch am Donnerstag präsentiere sich die Aktie von Evotec auch am Freitag stark. Am frühen Nachmittag gehe es bei dem Papier 0,1 Prozent leicht nach oben auf 28,29 Euro. Nach mehreren Versuchen in den vergangenen Monaten habe die Aktie nun endlich das Hoch aus dem Jahr 2019 überwinden können. Beflügelt habe die Aussicht auf millionenschwere Meilensteinzahlungen.Das Hamburger Biotech-Unternehmen habe nach eigener Aussage Meilensteine in einer Proteomik-Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb (BMS) (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) erreicht. Angaben zu den erwarteten Zahlungen seitens BMS habe Evotec zwar nicht gemacht. Analyst Charles Weston von der Bank RBC schätzte die Umsätze durch die Meilensteine aber auf 16 Millionen Euro. Diese dürften im kommenden Jahr fließen.Ohnehin habe Evotec im laufenden Jahr gute Fortschritte erzielt. Der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler habe im Gespräch mit dem AKTIONÄR erklärt: "Evotec hat in diesem Jahr ausgezeichnete Fortschritte bei der Erweiterung unserer multimodalen Forschungs- und Entwicklungsplattform gemacht. Gleich im Januar haben wir mit dem Bau einer hochinnovativen biopharmazeutischen cGMP-Produktionsanlage in Seattle, USA, begonnen, welche die J.POD-Technologie von Just - Evotec Biologics zur schnellen und flexiblen Herstellung hochwertiger Biologika einsetzt. Im April haben wir durch die Gründung von Evotec GT, sprich Evotec Gene Therapy, in Österreich mit Gentherapie einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt. Hinzu kommen Partnerschaften mit Secarna Pharmaceuticals im Bereich Antisense-Therapie und seit Kurzem auch mit Curexsys im Bereich therapeutischer Exosomen. Zudem entwickelt sich auch PanOmics, unsere Plattform für die Analyse von Daten aus der Genomik und aus anderen "Omiken" immer mehr zu einer Schnittstelle für datengetriebene Wirkstoffforschungsprojekte. In der Summe haben diese Erweiterungen unsere Plattform derart vorangebracht, dass wir nun von unserer "R&D Autobahn to Cures" sprechen - der führenden Forschungsautobahn, auf der Sie ein Forschungsprojekt bestmöglich von der frühen Forschung bis hin zu klinischen Studien und auch darüber hinaus entwickeln können. Insgesamt sind wir unserer Langfrist Vision ein sehr großes Stück näher gekommen, aber es ist der der Anfang!"DER AKTIONÄR bleibt für die Aktie von Evotec äußerst zuversichtlich. Als nächstes gilt es die 30-Euro-Marke zu knacken, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Evotec-Aktie. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: