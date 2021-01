Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

30,53 EUR +1,29% (04.01.2021, 16:05)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (04.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Biotech-Aktien würden am ersten Handelstag im neuen Jahr zu den Gewinnertiteln im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) gehören. Am stärksten könne die Aktie von QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) mit einem Plus von gut zwei Prozent zulegen. Aber auch Morphosys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und Evotec würden sich mit plus 1,4 Prozent respektive plus 0,5 Prozent recht stark präsentieren. Morphosys könne dabei von einer Kurszielerhöhung der US-Bank J.P. Morgan profitieren.JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, habe Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Die Abwärtsrisiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Unter den europäischen Konzernen favorisiere er nicht die Großkonzerne, sondern die aus der zweiten Reihe. Für Morphosys' erstes selbst entwickeltes Krebstherapeutikum Monjuvi rechne er nach der kürzlich erfolgten Einführung in den USA nun auch in Europa mit einem starken Marktstart.Aus charttechnischer Sicht sei zuletzt bei der Aktie von Evotec endlich der Knoten geplatzt. Aber auch fundamental sei bei dem Hamburger Biotech-Unternehmen in Zukunft noch einiges zu erwarten. Der Vorstandschef Werner Lanthaler hat im Gespräch mit dem AKTIONÄR vor Kurzem die schnelle Corona-Impfstoff-Entwicklung durch eine neue Art der Zusammenarbeit verschiedener Biotech- und Pharmaunternehmen gelobt. "Jetzt geht es darum, diese neue Art der partnerschaftlichen Forschung und Entwicklung aus Corona in andere Bereiche mit großem medizinischen Bedarf zu übertragen. Evotec kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, denn wir sind eine zentrale Schnittstelle für diese globale Zusammenarbeit. Mit unserem Angebot, das sowohl technologisch absolut führend ist, aber auch die nötige Kapazität hat, ermöglichen wir einem großen Netzwerk internationaler Partner ihre Projektentwicklung schnell und effizient voranzutreiben", so Lanthaler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:30,40 EUR +0,40% (04.01.2021, 15:51)