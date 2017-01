Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

7,574 EUR -1,10% (19.01.2017, 16:57)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. (19.01.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktie: Weiterer Baustein - Stärkere Rücksetzer zum Einstieg nutzen! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) stärkere Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.Es sei zuletzt eine Nachricht gekommen, dass die Evotec AG ein Unternehmen in Kanada gründen wolle. Laut der Aktienexpertin sei das zwar nicht die Hammer-Meldung (man habe schon mit Bayer oder Sanofi gute Kooperationen), aber es sei einfach wieder ein weiterer Baustein bei Evotec, wo alles zusammenpasse.Was die Charttechnik betreffe, sei die Evotec-Aktie nach einem starken Anstieg an einen Widerstand bei 8 Euro herangelaufen. Eine Korrektur sei nun durchaus möglich, glaube Schlegel.Sollte die Korrektur aber stärker ausfallen, sind das eindeutig Einstiegskurse bei der Evotec-Aktie, so Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.01.2017)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:7,597 EUR -0,56% (19.01.2017, 16:43)