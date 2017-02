ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com. (16.02.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktie: Positiver Newsflow - Größere Rücksetzer sind Kaufchancen! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin stärkere Rücksetzer zum Einstieg bei der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) zu nutzen.Ein strategischer Langfrist-Investor - die dänische Holdinggesellschaft Novo - sei bei Evotec jüngst eingestiegen. Novo habe damit knapp 9% der Anteile an der Evotec AG. Novo sei auch der größte Aktionär von Novo Nordisk. Laut der Börsenexpertin sei das auf jeden Fall eine positive News, was auch am Kurs der Evotec-Aktie zu sehen sei. Sie habe ihre Konsolidierungsphase erst mal gestoppt und einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Die Evotec-Aktie dürfte ihre Konsolidierung laut der Aktienexpertin kurzfristig fortsetzen. Ihres Erachtens werde die Evotec-Aktie im Laufe des Jahres die Marke von 8 Euro auf jeden Fall erneut erreichen. Die 10-Euro-Marke dürfte die Evotec-Aktie in den kommenden Monaten auch wieder ansteuern.Größere Rücksetzer sieht Marion Schlegel weiterhin eher als Kaufchancen, so die Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:7,337 EUR -0,10% (16.02.2017, 09:59)Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:7,33 EUR -0,12% (16.02.2017, 10:07)