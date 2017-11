Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, bei der Evotec-Aktie weiter investiert zu bleiben. (Analyse vom 07.11.2017)



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. (07.11.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Geschäftsentwicklung von Evotec sei auch nach neun Monaten stark. Das habe CEO Werner Lanthaler den Experten im Hintergrundgespräch signalisiert. "Unsere operative Performance ist weiterhin gut. Wir sind bei EVT Execute mit unseren bestehenden Kapazitäten ausgelastet und sehen unverändert eine hohe Nachfrage in diesem Segment". Sehr zufrieden sei er mit dem Verlauf des dritten Quartals, obwohl es in dieser Periode geringere Meilensteinzahlungen gab, als im dritten Quartal des Vorjahres.Zu den operativen Highlights der letzten Monate zähle beispielsweise die Verlängerung der Allianz mit Bayer und der Start der Phase I des Endometriose-Programms. "Unsere Allianz mit Bayer gewinnt an Momentum, und bereits im Jahr 2018 können wir erste Daten aus dem Endometriose-Programms erwarten." Zudem sei ein Meilenstein in der Allianz mit Celgene erreicht worden, der auch in Q3 einen Meilenstein ausgelöst habe. Dieser Meilenstein sei durch den erfolgreichen Abschluss des ersten Screening-Programms durch Nutzung von Evotecs iPSC (induzierte pluripotente Stammzellen) -basierter Screening-Plattform erreicht worden. "Auf diesen Meilenstein sind wir stolz. Wir haben innerhalb von nur 9 Monaten gezeigt, dass unsere iPSC-Zellen-Plattform funktioniert und damit entsprechend diesen wichtigen Beweis erbracht", ergänze der CEO.Strategisch sei im dritten Quartal das Highlight die Übernahme von Aptuit. Lanthaler arbeite bereits eifrig an der Integration der Gesellschaft. Aptuit habe immerhin gut 750 Mitarbeiter. "Diese Übernahme war einerseits ein strategisch wichtiger Schritt und ist andererseits sehr wertvoll für uns, da wir Kunden aus einer Hand bedienen und weitere Marktanteile gewinnen können." Lanthaler gehe davon aus, dass die Synergien aus den bestehenden Kunden schon im nächsten Jahr erheblich greifen würden. Durch die Übernahme von Aptuit werde Evotec wie von den Experten dargestellt in neue Dimensionen wachsen. Eine Übernahme verursache natürlich aber erst einmal Kosten, die im dritten Quartal verbucht worden seien.Angesichts der Größe der Transaktion würden die Experten die Einmalbelastungen in Q3 auf ca. 5 Mio. Euro schätzen. Da Unternehmen, die erhebliche Umsätze in US-Dollar fakturieren würden, in Q3 mit Währungseffekten zu kämpfen gehabt hätten, könnte dies zusätzlich auch Evotec getroffen haben. Lanthaler habe dies nicht kommentieren wollen. Er verweise lediglich darauf, dass Evotec einen hohen Anteil an US-Dollar-Umsätzen habe, die Kosten aber im Wesentlichen in Britischen Pfund anfallen würden. Der Effekt dürfte somit mit ein paar Mio. Euro negativ zu Buche schlagen.Für das Jahr 2018 erwarte Lanthaler eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums. Der Umsatz dürfte die Marke von 300 Mio. Euro sicher überschreiten. Beim EBITDA komme es darauf an, wie viel Geld der Firmenchef in 2018 für Forschung und Entwicklung in die Hand nehmen wolle. 2017 würden es schätzungsweise zwischen 20 und 22 Mio. Euro sein. "Wir sehen exzellente Möglichkeiten in Innovationen zu investieren. Das möchten wir nutzen. Derzeit ist noch offen, in welcher Höhe wir in F+E investieren. Die Summe wird gegenüber 2017 steigen."Gut möglich, dass es Evotec in 2018 trotzdem gelinge, das EBITDA deutlich über 60 Mio. Euro zu steigern. Höhere Investments in Innovationen im Bereich EVT Innovate hätten zudem den Charme, dass Evotec diese Ausgaben hebeln könnte. Danke, Jean-Claude Juncker. Lanthaler habe sich von der Europäischen Investitionsbank ein unbesichertes Darlehen in Höhe von bis zu 75 Mio. Euro gesichert. Der Zinssatz sei kaum der Rede wert. Investiere Evotec zum Beispiel in ein neues Projekt, welches ein Volumen von 20 Mio. Euro habe, würden 10 Mio. Euro auf Evotec und der Rest auf das Darlehen von Herrn Juncker entfallen. Schöner könne man Investments in Innovationen nicht hebeln.Aber nicht nur auf der Zahlenseite werde 2018 ein starkes Jahr werden. "Wir werden wieder mindestens zwei strategische Allianzen verkünden. Zudem schreitet unsere Pipeline an Partnerprojekten immer weiter voran, so dass die Schlagzahl an Meilensteinzahlungen stetig ansteigt. 2018 wird damit der Chancenpool besser als jemals zuvor", freue sich Lanthaler. Strategisch seien weitere Übernahmen mittelfristig nicht auszuschließen. In diesem Zusammenhang, ab einer bestimmten Größe, sei sicherlich auch eine Kapitalmaßnahme denkbar."Wir können die ganze Klaviatur an Finanzierungsmaßnahmen nutzen. Derzeit gibt es dazu noch keine Entscheidung und Notwendigkeit." Mit einer Barkapitalerhöhung von bis zu 10% könnte Evotec aktuell locker 250 Mio. Euro einsammeln und dann weiter kräftig Vollgas geben. Der Altfavorit Evotec habe sich großartig entwickelt.