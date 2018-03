Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (16.03.2018/ac/a/t)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktie: Befreiungsschlag gelungen - AktienanalyseEvotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) verhandelt exklusiv mit dem französischen Pharmariesen Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Thema der Gespräche sei der Aufbau einer Plattform zur Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten. Zur Unterstützung der Plattform solle Sanofi den Planungen zufolge sein Portfolio an Forschungs- und Entwicklungsprojekten in der frühen Phase und ein Expertenteam von über einhundert Mitarbeitern im Bereich der Infektionskrankheiten an Evotec transferieren. Evotec würde nach eigenen Angaben eine einmalige Vorabzahlung von 60 Millionen Euro und eine signifikante langfristige finanzielle Unterstützung erhalten, um die Entwicklung eines Portfolios zu gewährleisten und Sanofi würde bestimmte Optionsrechte an der Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung der Projekte behalten.Technisch gesehen sehe es bei der Evotec-Aktie wieder gut aus. Mit dem Anstieg zuletzt über den kritischen Bereich um 15 Euro sei den Notierungen ein Befreiungsschlag gelungen. Infolgedessen würden sie ein Hoch bei 16,70 Euro erreichen, seien allerdings noch knapp unter dem Hoch von Ende Januar bei 16,92 Euro geblieben. Sollte es der Aktie gelingen, im nächsten Schritt diesen Bereich zu überwinden, könnte sich ein folgender Anstieg bis zum Hoch von Anfang Oktober letzten Jahres um 22,50 Euro ergeben. Von Oktober bis Dezember sei die Evotec-Aktie deutlich nach unten gehandelt worden, was bedeute, dass sie jetzt kein Neuland erobern, sondern lediglich ihr verlorenes Terrain wieder zurückgewinnen würde. Auch die Analysten der Investmentbank Oddo gehen schon von höheren Kursen aus und bewerteten die Evotec-Aktie als Kauf, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.03.2018)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:16,005 EUR -0,37% (16.03.2018, 12:08)