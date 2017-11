Kursziel

Evotec-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 06.11.2017 16,00 Hold Berenberg Bank Klara Fernandes 19.09.2017 - Verkaufen DZ BANK Heinz Müller 17.08.2017 14,00 Neutral Oddo Seydler Bank Igor Kim 11.08.2017

18,675 EUR +4,97% (06.11.2017, 17:35)



18,789 EUR +5,12% (06.11.2017, 20:42)



DE0005664809



566480



EVT



EVOTF



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate).



Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 Euro oder 14,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Evotec-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Evotec AG wird am 8. November ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Evotec-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Deutschen Bank: Analyst Falko Friedrichs hat das Kursziel vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 17 Euro erhöht und die "hold"-Einstufung bestätigt. Das Biotechnologieunternehmen dürfte gute Resultate präsentieren, schrieb Friedrichs in einer Studie vom 6. November. Er rechne mit einem Umsatzwachstum von rund 44% im Jahresvergleich. Bei dem höheren Kursziel habe der Experte unter anderem seine erhöhten Gewinnprognosen für die Jahre ab 2018 berücksichtigt. Auf die aktuelle Meldung bezüglich einer akademischen Kooperation in der Nierenforschung sei er nicht explizit eingegangen.Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung für Evotec nach dem ersten Tag der Berenberg-Unternehmenskonferenz auf "hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Aussagen von Finanzvorstand Enno Spillner hätten die Vermutung nahe gelegt, dass der Wirkstoffforscher in nächster Zeit den Fokus auf Wachstum aus eigener Kraft lege und bei wertsteigernden Zukäufen auf die Bremse trete, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom 19. September.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Evotec-Aktie?Börsenplätze Evotec-Aktie: